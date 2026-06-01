Volontariato in Onda, il finale di “CurArte” iniziativa basata sull’integrazione tra medicina tradizionale e arte – AUDIO

Volontariato in Onda, il finale di “CurArte” iniziativa basata sull’integrazione tra la medicina tradizionale e l’arte.
Il progetto si è concluso con la proiezione del video report “CurArte 24/26. L’arte della cura” realizzato da “No Studio”. Si tratta di un racconto, attraverso le immagini, del percorso durato un anno e mezzo che unisce arti terapie con i sistemi di cura ufficiali in cooperazione con i giovani e di loro in formazione nel campo della cura.
CurArte è la start up di percorso approfondito e condiviso tra studenti, pazienti oncologici e con disturbi dell’alimentazione, personale sanitario e volontari delle associazioni, basato sull’integrazione tra medicina tradizionale e arte, cinema e foto terapia, sviluppato all’interno delle scuole di indirizzo sociosanitario, delle strutture sanitarie e delle associazioni di volontariato, coinvolgendo attivamente i/le pazienti e i/le caregivers e le giovani generazioni.
A Volontariato in Onda, il programma realizzato da Radio Sound e CSV Emilia ha parlato dell’iniziativa Allegra Spernanzoni Presidentessa di Casa Clizia APS.
Il progetto – spiega Allegra Spernanzoni – ha come obiettivo, attraverso una rete di partner, di sostenere i giovani che sono in formazione nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro con un ampliamento del progetto formativo già in essere. In particolare abbiamo fatto capire che cosa è l’arte, la fototerapia e la cinema terapia. Poi i ragazzi, dopo aver fatto un’esperienza su se stessi, sono andati insieme alle terapiste a lavorare con i pazienti.
Qual è il bilancio del prgetto?
Tantissime emozioni e relazioni create! Relazioni solide perché l’iniziativa è durata un anno e mezzo. Durante questo periodo abbiamo visto i giovani crescere, le persone incontrarsi creando solidarietà in un senso profondo. L’arte terapia, fototerapia e cinema terapia sono dei metodi che uniti alla medicina tradizionale, possono dare quel qualcosa in più orientato al miglioramento dello stato fisico, psicofisico ma anche della vita. Questo ci è stato testimoniato dai partecipanti che sono stati più di 150 nell’arco di un anno e mezzo. E’ stato un progetto che ha creato una rete veramente grande rete.
CurArte
Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Emilia Romagna – Bando DGR 903/2024 per il sostegno dei progetti di rilevanza locale – e coadiuvato dallo S.V.E.P. (Centro di Servizi per il Volontariato di Piacenza).
CAPOFILA: CASA CLIZIA APS
Associazione di Promozione Sociale di volontariato per la cura reciproca attraverso l’arte e il sostegno dƏ giovani e N.E.E.T. e loro famiglie tramite gli Sportelli di Ascolto Giovani e Genitori e progetti nazionali ed internazionali.
GIOVANI
StudentƏ dell’Ist. d’Ist. Sup. “Romagnosi-Casali” Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (Classe IV- Sezione B)
PARTNERS
PUNTOEACAPO ONLUS è un Associazione fondata nel 2010, al servizio di persone con Disturbi del Comportamento Alimentare: Anoressia, Bulimia, Binge Eating Disorders – Ednos.
A.M.O.P. Associazione Piacentina Malato Oncologico. Promuove la ricerca e lo studio sui tumori, organizza convegni e dibattiti sull’innovazione delle cure in ambito nazionale ed internazionale.
MANICOMICS APS opera nella diffusione del teatro e del teatro terapia come forma socio-educativa, di cura, auto-cura e di crescita personale e dell’individuo nella società
2 strutture ospiti e beneficiarie del progetto presso l’Ospedale Civile dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza: REPARTO ONCOLOGIA dedicato alla diagnosi e cura delle forme tumorali e CASA LILLA dedicata ai disturbi della nutrizione e alimentazione.
COLLABORAZIONI
NÕ STUDIO Collettivo di filmmaker, associazione culturale dedicata al cinema e alle arti digitali: collaborerà con Casa Clizia APS per la realizzazione del video-reportage dell’esperienza.
Percorso del progetto
1) (gennaio/novembre 2025) 3 Laboratori – Cinema, Arte, Foto Terapia (totale 18 incontri) c/o l’I.S.S.F. “Romagnosi-Casali”, Classe 4°B (Indirizzo Serv. Sanità, Assist. Sociale): esperienza sul campo per giovani in formazione sulle dinamiche delle cure alternative, a cui seguirà la I fase di co-progettazione di un percorso di arti terapie;
2) (settembre/novembre 2025) Incontri informativi tra il personale sanitario del Reparto Oncologia e di Casa Lilla, volontarƏ e studentƏ e successiva II fase di co-progettazione degli interventi di accesso nelle strutture ospedaliere di riferimento;
3) (novembre 2025/aprile 2026) Le arti terapie entrano nelle strutture AUSL. ONCOLOGIA: laboratori delle 3 arti terapia con i pazienti oncologici, assistiti da piccoli gruppi di studentƏ; CASA LILLA: laboratori delle 3 arti terapia con le terapiste e pazientƏ nella struttura, mentre parallelamente, presso le sedi delle associazioni, il personale sanitario e le terapiste elaboreranno tematiche sui processi di cura dei disturbi dell’alimentazione in un percorso condiviso;
4) (maggio 2026) Video finale di testimonianza e autovalutazione del percorso; proiezione del video realizzato da NŌ Studio presso la Sede Scolastica e nelle Sedi degli enti e associazioni coinvolte, accompagnate da un incontro di riflessione finale e condivisa del percorso con la partecipazione di tutti i Soggetti coinvolti.
LE TERAPISTE
ROMINA BAGATIN Counselor a mezzo cinematografico – Cinema Terapia
ELISA DOSI Arteterapeuta Clinica e Atelierista – Arteterapia
SARAH PATANÈ Counselor a mezzo fotografico – Foto Terapia
VOLONTARƏ delle Associazioni accompagneranno il percorso in tutte le fasi, coadiuvandone il buon funzionamento e portando la propria umanità e conoscenza per lo sviluppo di una cittadinanza attiva diffusa e consapevole.