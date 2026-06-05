Il nuovo socio del Piacenza ha solo 24 anni: Kirill Bosov, imprenditore svizzero-russo

Si chiama Kirill Bosov il nuovo investitore destinato a entrare nel capitale del Piacenza Calcio. Imprenditore di 24 anni con cittadinanza svizzera e russa e residente nel Principato di Monaco, Bosov è pronto a portare nuove risorse finanziarie all’interno della società biancorossa.

La trattativa, avviata da diversi mesi, sarebbe ormai alle battute finali e potrebbe essere definita entro le prossime due settimane. L’accordo prevederebbe l’acquisizione di una quota significativa del club da parte dell’imprenditore, mentre la maggioranza societaria resterebbe nelle mani degli attuali soci piacentini. Confermato anche il ruolo di Marco Polenghi, che continuerà a ricoprire la carica di presidente.

Nel nuovo consiglio di amministrazione entreranno, in rappresentanza del nuovo socio, Ernesto Paolillo, già amministratore delegato dell’Inter e della Banca Popolare di Milano, e Pietro Capra di Redfish Capital. Due figure di rilievo che rafforzeranno la struttura dirigenziale del club.

Attivo a livello internazionale nei settori della finanza, della tecnologia e degli investimenti, Bosov gestisce un portafoglio diversificato che comprende attività nei mercati pubblici e privati, nel comparto immobiliare e negli asset alternativi. Laureato in Economia, parla cinque lingue: russo, italiano, inglese, francese e tedesco.

Sul piano sportivo, il Piacenza si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D con l’obiettivo di riconquistare il professionismo. In panchina sarà confermato Arnaldo Franzini, così come resterà al suo posto il direttore generale Francesco Fiorani. È invece certa la separazione con il direttore sportivo Carlo Zerminiani: al suo posto è atteso Leonardo Calistri, proveniente dal Serravezza.

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