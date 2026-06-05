Ponte del 2 giugno, bene il turismo nel Piacentino: “Circa 2 mila visitatori tra Cattedrale, Kronos e Oltre le nuvole”

5 Giugno 2026 Redazione FG Attualità
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Camere occupate, città d’arte frequentate, musei affollati e una forte presenza internazionale. Anche per il ponte del 2 giugno l’Emilia-Romagna conferma la propria capacità di attrarre visitatori italiani e stranieri grazie a un’offerta turistica ampia, integrata e diffusa. Dal mare alla montagna, dalla cultura all’enogastronomia, i dati raccolti sul territorio dalle Destinazioni turistiche Bologna-Modena, Visit Romagna e Visit Emilia restituiscono un quadro molto positivo: a Rimini gli hotel hanno registrato il tutto esaurito nelle giornate del 29 e 30 maggio e livelli di occupazione prossimi al 90% fino al 2 giugno, mentre in Appennino numerose strutture hanno fatto registrare il sold out per l’intero fine settimana; a Bologna l’occupazione media delle strutture ricettive ha raggiunto l’86%, con quasi il 70% della domanda generata da visitatori internazionali.

Bene anche i borghi, le città d’arte e il sistema culturale regionale, con migliaia di ingressi registrati nei musei, nelle mostre e nei principali attrattori turistici dell’Emilia-Romagna: oltre 5.600 visitatori nei Musei Civici di Bologna, quasi 7mila nei principali attrattori culturali del parmense e circa 3.700 a Fotografia Europea a Reggio Emilia. Un risultato che conferma una domanda diffusa sull’intero territorio regionale.

Bene anche il piacentino: nel ponte del 2 giugno la Cattedrale di Piacenza ha accolto circa 1.500 visitatori, a cui si aggiungono circa 200 ingressi registrati tra il Museo Kronos e la salita alla Cupola affrescata dal Guercino, confermando il forte interesse per uno dei principali attrattori culturali e artistici della città, mentre la mostra “Oltre le nuvole”, presso il Centro per le arti XNL Piacenza, ha accolto 169 visitatori.  

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