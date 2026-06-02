Scherma – Bronzo in Svizzera per Alexis Trivini Bellini (Circolo “Pettorelli”)

Promesse piacentine in luce a Losanna (Svizzera) nella Next Generation Fencing Challenge, manifestazione under 14 dove gli spadisti del Circolo “Pettorelli” Alexis Trivini Bellini e Gabriele Guglielmetti si sono messi in evidenza. Seguiti a bordopedana dal maestro spagnolo Albert Tena, le due promesse biancorosse hanno suggellato così un’ottima stagione nel panorama di categoria, rivelandosi molto competitivi non solo in Italia ma anche nel contesto estero.

Sulle pedane elvetiche, in particolare, è arrivato il bronzo di Trivini Bellini, sul gradino più basso del podio insieme al padrone di casa Julian Sniegocki Schrader, mentre la vittoria parla italiano con il laziale Emanuele Cuculi medaglia d’oro vincendo la finale contro il francese Ulysse Corval e confermando il pronostico della prima testa di serie.

Dal canto suo, Gabriele Guglielmetti si è messo in evidenza conquistando gli ottavi di finale e terminando al quattordicesimo posto. Per lui, il semaforo rosso nel combattuto assalto degli ottavi di finale contro il finlandese Simo Hu (12-10), mentre nei sedicesimi di finale era arrivata la vittoria per 12-8 contro lo svizzero Josuha-Johannes Katzenstein.

Nella fase clou del torneo, invece, Alexis Trivini Bellini l’ha spuntata di misura (12-11) sul lussemburghese Robin Szekeres nell’assalto che valeva un posto nei “magnifici otto”, mentre nei quarti di finale ha bissato lo stesso punteggio a scapito dello spadista elvetico Samuel Peer. A “vendicarli”, il francese Ulysse Corval, che si è imposto con un netto 12-4 nella semifinale contro il piacentino.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy