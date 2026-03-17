Disagio giovanile, bullismo e droga: incontro formativo tra insegnanti e polizia: “Per garantire una proficua collaborazione”

Nella giornata di ieri 16/03/2026, personale specializzato della Questura di Piacenza, ha svolto un incontro formativo presso l’Istituto Comprensivo Gandhi a San Nicolò con la partecipazione di 130 insegnanti delle scuole di infanzia, primaria e secondaria dei comuni di Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Calendasco e San Nicolò, nel corso del quale sono stati affrontati diverse tematiche, tra cui la valutazione sulle situazioni di disagio giovanile riscontrate in ambito scolastico e sono stati dati consigli utili per garantire una proficua collaborazione tra il mondo della scuola e la Polizia di Stato in caso di comportamenti devianti, sintomatici di problematiche che possono tradursi in episodi di bullismo.
Come strumento gratuito e disponibile non solo per i docenti, ma anche per tutta la cittadinanza, è stata illustrata l’App della Polizia di Stato “YouPol”, utile a segnalare tempestivamente eventuali situazioni legate a riscontrate problematiche sia di bullismo, di spaccio di sostanze stupefacenti che di altre possibili azioni illegali in contrasto a fenomeni di violenza, per cui si voglia richiedere l’intervento della Polizia di Stato.