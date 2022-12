Le iniziative natalizie al Mercato Coperto di Campagna Amica, il 9 dicembre arriva Santa Lucia Domenica 10 dicembre animazione e diretta con Radio Sound

Proseguono le iniziative natalizie al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana, 17 a Piacenza che per tutto il mese di dicembre è aperto straordinariamente anche il mercoledì dalle 16 alle 21.

Santa Lucia

Venerdì 9 dicembre il Mercato Coperto di Campagna Amica sarà avvolto da una dolce magia per la tappa eccezionale di Santa Lucia. Dalle 17 alle 18 tutti i bambini potranno scrivere o portare le loro letterine da imbucare nella cassettina magica, incontrare Santa Lucia e ricevere dolci doni in regalo.

Sarà un momento emozionante, realizzato con la preziosa collaborazione di Coldiretti Donne Impresa, cui seguirà la cena al Mercato Coperto con un menù della tradizione, che prevede tortelli e polenta e che sarà disponibile anche nei pranzi contadini di sabato e domenica. E’ possibile prenotare il proprio tavolo oppure l’agribag con il pasto da asporto, telefonando al 335-5330455.

11 dicembre

La mattinata di domenica 11 dicembre sarà animata anche dalla diretta di Radio Sound, che trasmetterà con una postazione direttamente dal Mercato Coperto.

Coldiretti Piacenza

L’enogastronomia – rileva Coldiretti – è tra i regali più gettonati, anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione. Da segnalare la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.

Aperture

Oltre alle aperture straordinarie del mercoledì che si aggiunge a quelle tradizionali (il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30), sono molte le iniziative messe in campo nel mese di dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica.