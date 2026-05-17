Auto sulla folla a Modena, Murelli (Lega): “Criminale di seconda generazione”. Futuro Nazionale: “Cittadinanza a stranieri il cui solo scopo è l’intolleranza”

Auto sulla folla a Modena. Sette persone sono state investite: i feriti gravi sono quattro. Alla guida della Citroen C3 c’era Salim El Koudri, un 31enne italiano di origini marocchine. Un episodio che sta sollevando sgomento e dibattito.

Burgio (Comitato costituente Futuro Nazionale)

Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Piacenza 171 vuole prendere posizione sui fatti accaduti in data 16/5/2026 a Modena di cui si è reso protagonista un cittadino italiano di origini Tunisine dando vita ad un vero e proprio attentato ai danni della cittadinanza. Sarebbe troppo scontato prendere posizioni su questi fatti facendo leva sulla nazionalità dell’aggressore che ha posto in pericolo di vita una signora, tranciandone le gambe e ferito altri passanti anche con l’ausilio di un coltello. Quello che il nostro Comitato vuole invece sensibilizzare e’ la scellerata politica di anni addietro che ha favorito ed alimentato il riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri il cui solo scopo e’ l’intolleranza e lo sfruttamento delle risorse nazionali per propri scopi e vantaggi.

Fatti come questi ma soprattutto l’uso di armi bianche senza alcun controllo non hanno mai fatto parte delle abitudini di casa nostra restando retaggio culturale limitato ad alcune zone d’Italia rimaste in degrado e rese officine e ricettacoli di soggetti stranieri la cui cultura ha inevitabilmente invaso il Bel Paese.

I fatti accaduti oggi devono fare riflettere ma soprattutto non possono rimanere oggetto di silenzio e magari approvazione da parte di un certo ramo della magistratura più sensibile ai problemi derivanti dai terzi e sempre meno di quelli di casa nostra.

Futuro Nazionale promuove il concetto di tolleranza zero e noi come comitato Costituente non vogliamo essere da meno. Con la speranza di ritrovare quella serenità ormai perduta.

Un pensiero profondo ai cittadini di Modena ed ai feriti coi volti.

Murelli (Lega), ferocia inaccettabile, atto brutale che esige giustizia rigorosa

“Quanto accaduto oggi nel cuore di Modena è l’azione brutale di un criminale di seconda generazione che ha falciato con la propria auto passanti inermi e innocenti, rischiando di causare una vera e propria strage. Esprimo la mia totale solidarietà e il mio affetto ai cittadini rimasti coinvolti e alle loro famiglie, oltre che a una comunità comprensibilmente traumatizzata da una simile ferocia che merita la più dura condanna. La mia profonda gratitudine va alla reattività dei soccorritori, al coraggio dei passanti che sono intervenuti per bloccare la scia di violenza e all’impeccabile lavoro delle Forze dell’Ordine che hanno prontamente fermato l’aggressore. Scene del genere, con civili travolti e minacciati da un mezzo usato come arma, sono intollerabili e impongono una riflessione profonda sulla sicurezza nei nostri territori. Confido che la giustizia faccia il suo corso con estrema severità e tempestività: non possono esserci scuse o giustificazioni per un attacco così vigliacco contro persone indifese”.

De Pascale: “Un gesto di una gravità inaudita”

“Un gesto di una gravità inaudita. In queste ore di profondo dolore voglio esprimere, anche a nome della Giunta e dell’intera comunità dell’Emilia-Romagna, la mia vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. Ringrazio i soccorritori, il personale sanitario, le Forze dell’ordine e i cittadini che, con coraggio e prontezza, hanno inseguito e fermato l’uomo, per l’intervento immediato e il lavoro delicatissimo che stanno svolgendo in queste ore. Siamo al fianco del sindaco Mezzetti e della comunità modenese, faremo tutto quello che serve”.

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