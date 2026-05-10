Borgo in Fiore 2026 a Caminata in Alta Val Tidone il 17 maggio: natura, street art, musica e teatro

Conto alla rovescia per l’evento che trasformerà Caminata in un “Borgo in Fiore” per una giornata dedicata alla bellezza in tutte le sue forme. Domenica 17 maggio la caratteristica frazione del comune di Alta Val Tidone (PC) ospiterà l’edizione 2026 di “Borgo in Fiore”, manifestazione dedicata alla primavera, alla vita all’aria aperta e – novità di quest’anno – all’arte nelle sue più diverse forme. Accanto alle installazioni floreali e ai banchetti di vivaisti e artigiani che animeranno piazzette, vicoli e cortili sono infatti previsti spettacoli musicali e improvvisazioni teatrali, oltre ai consueti laboratori per bambini e alle attività rivolte al pubblico.

All’ingresso della manifestazione, inoltre, quest’anno i visitatori saranno accolti da una pittoresca infiorata realizzata da Infioritalia (associazione nata nel 2002 che riunisce oltre trenta gruppi provenienti da tutta Italia) realizzata con i fiori provenienti dai campi di Podenzano della “flower farm” Kadò, azienda che allo storico negozio di Piacenza ha affiancato dal 2025 la produzione e la raccolta a “chilometro zero”.

Il programma della giornata, oltre alla presenza di espositori dedicati a fiori e piante, artigianato, creazioni artistiche, prodotti legati al benessere e articoli a tema primaverile, prevede inoltre musica itinerante nel borgo, laboratori per adulti e bambini e momenti dedicati alla cucina con attività di show cooking sul tema “Erbe e profumi in cucina”.

Ci sarà spazio anche per la “street art”, con artisti impegnati a realizzare murales su spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, parallelamente a performance teatrali che coinvolgeranno i visitatori. Ospite della manifestazione sarà infatti il gruppo Tubo Catodico, formato da attori provenienti dalla Scuola di Improvvisazione Teatrale dell’Associazione TraAttori. Il gruppo presenterà lo spettacolo “Scontrini – svuota le tasche, ne nascerà una storia”, format basato sull’interazione con il pubblico e sull’improvvisazione a partire da oggetti e spunti raccolti fra i visitatori. Nel corso della giornata sarà inoltre attivo un “palco aperto” dedicato a esibizioni teatrali e musicali estemporanee a disposizione del pubblico e di nuovi artisti che vogliano farsi conoscere come “Rolly”, all’anagrafe Alice Monachella, musicista e cantante giovanissima ma già presente e attiva sui principali social con numerosi video.

Sarà coinvolta anche la comunità scolastica del territorio: sia la Scuola dell’Infanzia di Nibbiano (che parteciperà con uno striscione floreale realizzato dagli alunni) che la Scuola Primaria hanno creato nei giorni scorsi elementi decorativi per arricchire il borgo durante la manifestazione.

“Borgo in Fiore è una manifestazione che ha la capacità di mettere in mostra i colori e i sapori della primavera nel nostro territorio e che quindi amiamo particolarmente – sottolinea il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini -. Giunta alla sua quinta edizione e partita in abbinamento alla Giornata Europea dei Mulini Storici che si terrà anche quest’anno con un ricco programma in contemporanea al Mulino Borgo Lentino, possiamo dire che è definitivamente sbocciata e voglio ringraziare gli organizzatori ma anche tutti coloro – espositori e visitatori – che parteciperanno, che potranno cogliere in quel giorno il gusto profondo dell’Alta Val Tidone”.

Come ormai da tradizione, la manifestazione di Caminata si abbina infatti alla Giornata Europea dei Mulini Storici che vede, nello stesso giorno, l’apertura straordinaria del vicino Mulino Borgo Lentino con un ricco programma che prevede dimostrazioni di macinazione nel mulino a pietra, di forgiatura e di tiro con l’arco oltre a degustazioni e a spazi e momenti dedicati all’arte e alla cultura locale.

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