Investita da un’auto mentre pedala in sella alla propria bicicletta. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in Strada Agazzana. La donna, 50 anni, stava pedalando quando, in prossimità della rotatoria nei pressi della Conad una vettura l’ha urtata. Fortunatamente, nonostante la rovinosa caduta e l’impatto, la 50enne non ha riportato gravi lesioni. Sul posto la polizia locale.

