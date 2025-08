Iren, il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bertolini: “Micconi ha lavorato bene, dalla Giunta solo trionfalismo fazioso”

Iren, Bertolini: “Gianluca Micconi ha lavorato bene, dalla Giunta solo trionfalismo fazioso“. Lo scrive in una nota il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Filippo Bertolini il quale auspica concludendo “che Borotti possa proseguire con altrettanta qualità il lavoro svolto da Micconi, nell’interesse dei piacentini e di un territorio in cui il ruolo di Iren è strategico”.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Filippo Bertolini

“Leggere da parte dell’amministrazione comunale che <<Piacenza torna a pieno titolo nelle strategie del gruppo>> sottende che nei precedenti anni il territorio piacentino sia stato terra di nessuno, cosa destituita di ogni fondamento ed anzi, auto smentita dall’amministrazione comunale medesima quando scrive che <<anche in ragione delle ottime performance economiche realizzate dal Gruppo Iren riteniamo ci siano le condizioni per concentrare gli sforzi su investimenti e qualità dei servizi>>.

Per sei anni e fino a pochi mesi fa a sedere nel board di Iren, infatti, è stato Gianluca Micconi, manager pubblico d’esperienza consolidata a vari livelli amministrativi, tanto che proprio nel corrente anno Piacenza è stata indicata da Arera come prima in Italia per qualità tecnica del servizio erogato”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy