Violenza sessuale, tunisino 26enne esce dal carcere e viene subito espulso

Nella mattina di domenica 25 ottobre, a seguito della scarcerazione per fine pena di un cittadino tunisino di anni 26 che ha scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi per violenza sessuale nella locale casa Circondariale, l’Ufficio Immigrazione ha tempestivamente curato l’attività istruttoria per procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale. Infatti, nella stessa giornata, 4 operatori della Questura, hanno proceduto all’accompagnamento del cittadino irregolare presso il C.P.R. di Ponte Galeria (RM),

Nello specifico, il cittadino straniero, che è risultato aver vissuto e compiuto diversi reati nei territori di Modena, Varese e Trapani, ha denotato un profilo di spiccata pericolosità sociale, avendo a suo carico diverse espulsioni e precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, per lesioni, furto, rapina, resistenza P.U., false dichiarazioni, danneggiamento.