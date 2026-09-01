Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 6 settembre 2026

1 Settembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza

Radio Sound Party

Radio Sound Party
Eventi a Piacenza fino a domenica 6 settembre 2026

In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 6 settembre 2026.

Mercoledì 02 settembre

Balera del Trebbia a Rivergaro.

Angureto a Roveleto di Cadeo.

Giovedì 03 settembre

Angureto a Roveleto di Cadeo.

Venerdì 04 settembre

Festa della Coppa a Carpaneto (Radio Sound Party).

Piazza Grande Tour a Gazzola.

Angureto a Roveleto di Cadeo.

Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue.

Sabato 05 settembre

Festa della Coppa a Carpaneto

Piazza Grande Tour a Gazzola.

Una partita per la vita 2026 – Memorial Michele Lizzori a Fiorenzuola.

Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue.

Bobbio Music Experience.

Festival del Gnocco Fritto a Grazzano.

Domenica 06 settembre

Festa della Coppa a Carpaneto.

Valtidone Wine Fest a Borgonovo.

Festival del Gnocco Fritto a Grazzano.

Una partita per la vita 2026 – Memorial Michele Lizzori a Fiorenzuola.

A San Gabriele di Piozzano torna la Longevity Run.

Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue.

Bobbio Music Experience.

Rassegne, mostre e vari appuntamenti

Piazza Grande Tour 2026, 20 spettacoli nelle piazze del piacentino fino al 18 settembre.

Cinema Sotto le stelle 2026 a Piacenza fino al 31 agosto.

Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì fino al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”.

Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.

Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.

Val Tidone Festival 2026, fino al 16 ottobre.

Balera del Trebbia a Rivergaro fino al 9 settembre.

Quarta edizione di Incontri in Trebbiashire in Val Trebbia fino a settembre 2026.

E…state tra le Stelle 2026, fino al 21 agosto all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto” fino a metà settembre 2026.

Festival “I Parchi della Musica” fino al 4 ottobre, gli appuntamenti a Piacenza.

Appennino Festival fino al 22 settembre.

Concorto Film Festival compie 25 anni, l’edizione 2026 dal 22 al 29 agosto a Pontenure.

Lultimaprovincia 2026, il Festival di Circo e Teatro Contemporaneo dal 9 agosto al 12 settembre.

Valtidone Wine Fest 2026, quattro appuntamenti dal 6 al 27 settembre.

Bobbio Classica 2026, al 16 agosto all’8 dicembre 2026.

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