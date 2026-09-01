Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 6 settembre 2026

In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 6 settembre 2026.
Mercoledì 02 settembre
Balera del Trebbia a Rivergaro.
Angureto a Roveleto di Cadeo.
Giovedì 03 settembre
Angureto a Roveleto di Cadeo.
Venerdì 04 settembre
Festa della Coppa a Carpaneto (Radio Sound Party).
Piazza Grande Tour a Gazzola.
Angureto a Roveleto di Cadeo.
Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue.
Sabato 05 settembre
Festa della Coppa a Carpaneto
Piazza Grande Tour a Gazzola.
Una partita per la vita 2026 – Memorial Michele Lizzori a Fiorenzuola.
Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue.
Festival del Gnocco Fritto a Grazzano.
Domenica 06 settembre
Festa della Coppa a Carpaneto.
Valtidone Wine Fest a Borgonovo.
Festival del Gnocco Fritto a Grazzano.
Una partita per la vita 2026 – Memorial Michele Lizzori a Fiorenzuola.
A San Gabriele di Piozzano torna la Longevity Run.
Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue.
Rassegne, mostre e vari appuntamenti
Piazza Grande Tour 2026, 20 spettacoli nelle piazze del piacentino fino al 18 settembre.
Cinema Sotto le stelle 2026 a Piacenza fino al 31 agosto.
Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì fino al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”.
Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.
“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.
Val Tidone Festival 2026, fino al 16 ottobre.
Balera del Trebbia a Rivergaro fino al 9 settembre.
Quarta edizione di Incontri in Trebbiashire in Val Trebbia fino a settembre 2026.
E…state tra le Stelle 2026, fino al 21 agosto all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto” fino a metà settembre 2026.
Festival “I Parchi della Musica” fino al 4 ottobre, gli appuntamenti a Piacenza.
Appennino Festival fino al 22 settembre.
Concorto Film Festival compie 25 anni, l’edizione 2026 dal 22 al 29 agosto a Pontenure.
Lultimaprovincia 2026, il Festival di Circo e Teatro Contemporaneo dal 9 agosto al 12 settembre.
Valtidone Wine Fest 2026, quattro appuntamenti dal 6 al 27 settembre.
Bobbio Classica 2026, al 16 agosto all’8 dicembre 2026.