Karate – Successo di Piacenza al triangolare Emilia-Romagna, Veneto e Toscana

Grande prestazione per i portacolori del Karate Piacenza Farnesiana alla competizione triangolare regionale a squadre, disputata al PalaLame di Bologna.
All’importante evento agonistico, organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM Emilia-Romagna, hanno preso parte le rappresentative di Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna.
Ogni regione ha schierato due squadre regionali Over 18 e due Under 18, dando vita a una competizione di altissimo livello tecnico, accompagnata da un grande entusiasmo sugli spalti.
Per il Karate Piacenza Farnesiana, allenato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi, sono state convocate dalla Commissione Tecnica Regionale Eva Dallavalle, Gaia Granelli e Ginevra Livelli per le squadre Under 18, mentre Sofia Bouraya ha fatto parte di una delle due squadre Over 18.
Grazie alle eccellenti prestazioni offerte nei vari incontri disputati, l’Emilia-Romagna ha conquistato il primo posto nella classifica generale, prevalendo sulle altre regioni partecipanti.
I prossimi impegni della società piacentina saranno il Campionato Regionale Juniores FIJLKAM, in programma a Parma, e nel mese di giugno i CTR Games FIJLKAM di Taranto e l’Open di Messina, competizione valida per il ranking della Nazionale azzurra.