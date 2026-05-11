Tennistavolo – Cortemaggiore cala il doppio titolo: Ashyrova Anastasia e Ashyrova Lisa campionesse regionali

Grande giornata per la Teco Cortemaggiore ai Campionati Regionali Assoluti di 4ª e 5ª categoria andati in scena domenica 10 maggio a San Felice sul Panaro. La società piacentina, presente con nove atleti, torna a casa con due titoli regionali e complessivamente sette medaglie, confermando ancora una volta la qualità del proprio vivaio.

A prendersi la scena è stata la giovanissima Ashyrova Anastasia, appena 14 anni, protagonista di una splendida cavalcata nel singolo femminile di quarta categoria. La pongista del Cortemaggiore, dopo aver superato con autorità la fase di qualificazione, ha firmato il capolavoro in semifinale superando la favorita Cèrè Cloe del Tennistavolo Ravenna.

In finale Anastasia ha poi avuto la meglio su Carolfi Vittoria dell’Unione 90 Modena al termine di una sfida combattutissima, risolta soltanto al quinto set con il punteggio di 11-9. Un successo che vale il titolo regionale e conferma il talento della giovane atleta piacentina.

Per Ashyrova Anastasia è arrivata anche la medaglia d’argento nel doppio femminile, conquistata insieme a Elena Gabbi di Modena.

L’altro titolo regionale per la Teco Cortemaggiore porta la firma di Ashyrova Lisa, vincitrice nel doppio femminile di quinta categoria in coppia con la modenese Tania Federzoni.

Ricco anche il bottino nelle altre gare. Medaglia d’argento nel doppio maschile di quarta categoria per Elaazri Mohamed, in coppia con Alessio Zerbini della Fortitudo Bologna.

Bronzo invece per Jon Petru e Bragadini Matteo nel doppio di quinta categoria, mentre Petru Ion e Ashyrova Lisa hanno conquistato il terzo posto nel doppio misto di quinta categoria.

Altro podio nel doppio di quarta categoria grazie ad Armani Francesco e al parmense Davide Pacchiosi, mentre Ashyrova Lisa ha completato la sua giornata con il bronzo nel singolo femminile di quinta categoria.

Un risultato di grande valore per la società cortemaggiorese, ottenuto soprattutto grazie a giovani atleti impegnati in categorie seniores, segnale evidente della crescita e della solidità della scuola pongistica della Teco Cortemaggiore.

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