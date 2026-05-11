Tennis – Vittorino da Feltre supera Mirandola e vola alla finale playoff per la Serie B2

Manca solo l’ultimo atto per decretare la promozione della squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre al campionato nazionale di Serie B2. Grazie alla meritata – anche se sofferta – vittoria, conquistata ieri a conclusione di un interminabile match (durato alla fine quasi dieci ore, causa i continui rinvii per pioggia), contro il TC Mirandola (4-2 il finale in favore dei biancorossi), la squadra del Presidente Tedesco ha infatti superato la semifinale guadagnando così l’accesso per la finalissima che mette appunto in palio la promozione alla categoria superiore.

Il racconto della partita

Match, come detto, condizionato dalla pioggia quello che ha opposto la Vittorino al TC Mirandola. La squadra biancorossa del capitano Carlo Emanuele Marsilio parte subito col piede sull’acceleratore grazie alla netta vittoria in due set di Lucio Rodino Carnevale (2.4) contro Samuel Estevez (2.4): 6-4, 7-5 i parziali. Vantaggio ulteriormente arrotondato da Genaro Marzialetti (2.6), che contro il 2.5 Raffaele Martignani sfodera un’ottima prestazione che gli consente di imporsi in tre set: 6-1, 5-7, 6-3 i parziali in favore del biancorosso.

Nel terzo incontro singolare, la Vittorino da Feltre allunga ulteriormente iniziando già a sentire profumo di vittoria: merito del capitano Carlo Emanuele Marsilio (2.7), che al termine di un confronto equilibrato e intensissimo contro Federico Roversi (2.7) si impone in tre set (7-6, 4-6, 7-6) portando il risultato parziale sul 3-0 in favore dei biancorossi. Il TC Mirandola accorcia le distanze, riaprendo di fatto il confronto, nella quarta e ultima partita di singolo grazie a Tommaso Dalboni, che in tre set, e non senza fatica, si impone contro il 3.1 Francesco Maria Gregori Amorini (6-4, 3-6, 6-1 i parziali).

Iniziano e vengono interrotte più volte, causa pioggia, le partite di doppio: nella prima, Estevez e Roversi riaccendono le speranze del TC Mirandola grazie alla vittoria ottenuta per ritiro contro Marsilio e Gregori (7-6 il parziale del primo set in favore dei modenesi); speranze spazzate via definitivamente da Marzialetti e Carnevale che nella seconda partita di doppio, conclusasi intorno alle 21.00, si impongono agevolmente in due set contro Tommaso Dalbon ed Enrico Muracchini (6-3, 6-1), fissando il risultato sul 4-2 finale.

La finale

La finale playoff del tabellone nazionale, che assegnerà la promozione al campionato di Serie B2, si svolgerà con gare di andate e di ritorno già programmate per il 14 e il 21 giugno; la Vittorino conoscerà il monte della sua avversaria fra tre settimane in occasione del sorteggio che deciderà gli accoppiamenti.

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