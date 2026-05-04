Bobbio in Tavola il 10 maggio, l’Associazione Commercianti di Bobbio: “Diamo importanza ai nostri prodotti tipici” – AUDIO

Domenica 10 maggio è in programma “Bobbio in Tavola”. Una manifestazione che porta cittadini e visitatori alla scoperta dei prodotti DE.CO Bobbiesi. I celebri “Maccheroni alla bobbiese” si possono gustare con “Mani in Pasta” e dalle 15 con “Ra Familia Bubieiza”.
La Presidentessa dell’Associazione Commercianti di Bobbio, Saveria Draghi
Abbiamo deciso di fare questa giornata in collaborazione con il Comune per dare importanza a questi prodotti tipici del nostro paese. Infatti si potranno degustare prenotando nei ristoranti aderenti all’iniziativa. Ci saranno i maccheroni, il “Bractòn” la spalla cotta del maiale, oppure sarà possibile degustare queste prelibatezze con lo street food, quindi acquistando nei negozi alimentari aderenti e consumandoli nell’area picnic che abbiamo organizzato in Piazza Santa Fara.
Per tutta la giornata è previsto anche il mercato agricolo Coldiretti, le bancarelle e gli hobbisti creativi. Bobbio in Tavola è un evento organizzato dall’Associazione Commercianti e Operatori di Bobbio e del Comune.
Eì previsto anche un corso di cucina tipica
Proprio così, si terrà dalle 10 alle 12 a cura del Lions International. L’iniziativa si chiama “Mani in Pasta” dove si imparerà proprio a fare i “Maccheroni alla Bobbiese”. Si tratta di una cosa interessante che era già stata proposta con successo anni fa, quindi abbiamo pensato di inserirla all’interno di questa giornata.