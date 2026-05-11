Volley – Le under 14 VAP sono argento in Emilia Romagna: ottenuto il pass per le finali nazionali di Agropoli

La stagione della Volley Academy si arricchisce di un altro risultato di livello con una medaglia d’argento che arriva a Piacenza e fa il bis con quella conquistata dall’under 18: le under 14 dei coach Mazza e Gandolfi chiudono al secondo posto un entusiasmante final four a Vignola (Modena) conquistando al contempo l’accesso alle finali nazionali in programma ad Agropoli a partire dal 25 maggio.

La semifinale regala sul tabellone l’incrocio con l’Energy Parma, compagine già affrontata e superata nella stagione regolare in sfide combattute e mai banali. Non c’è nessuna eccezione nella sfida di Vignola con VAP e Parma che si contendono ogni punto con grande agonismo ed altrettanta sportività: dopo il primo parziale conquistato dalla Academy è l’Energy che passa a condurre nel conto set con un sorpasso che sembra decisivo.

Le parmensi però devono fare i conti con un grande ritorno della VAP che agguanta il pari e riesce ad essere più forte anche degli infortuni considerando lo stop del libero Viola Villa costretta ad abbandonare il campo per un problema alla spalla. Il tiebreak è un concentrato di emozioni continue che si rinnovano pallone dopo pallone: solo sul 13-15 la resistenza delle avversarie si spezza con la VAP che accede alla finalissima con Anderlini Modena.

Ad analizzare la semifinale è coach Simone Mazza

«Come ogni semifinale che si rispetti la tensione era abbastanza alta, credo da entrambe le parti. Dopo aver vinto e disputato un ottimo primo set nel secondo e terzo parziale le nostre avversarie hanno decisamente aumentato il livello della battuta mettendoci a tratti in grande difficoltà e riuscendo a portarsi in vantaggio sul 2-1.

Dal quarto set c’è stata una grande prova corale di cuore e carattere di tutta la squadra comprese le ragazze chiamate dalla panchina che ci ha permesso di vincere il parziale e portare le avversarie al quinto set. Nel tiebreak nonostante l’infortunio del nostro capitano e libero che non ha potuto continuare l’incontro abbiamo proseguito con grande lucidità aiutandoci e sostenendoci dal primo all’ultimo punto. Insomma: una vittoria conquistata da tutti».

La finale propone l’ennesimo incontro tra VAP e Anderlini dopo le sfide in under 16 e 18. Una sfida che entra subito nel vivo e nella quale l’Academy risente delle tante energie spese con Parma. «Sapevamo che avremmo affrontato un’avversaria tosta e molto strutturata: siamo partiti un po’ contratti, sapevamo che potevamo andare in difficoltà ma pur giocando meglio secondo e terzo parziale non siamo riusciti a metterle in difficoltà. Sono comunque contento e faccio un applauso alle ragazze: mi riempie di orgoglio riportare Piacenza alle finali nazionali, un risultato conquistato da tutti».

Il torneo

MOMA ANDERLINI-LIBERTAS VOLLEY FORLI 3-1 (25-20; 23-25; 25-17; 25-13)

ENERGY VOLLEY GIALLA-LA SAPONERIA VAP 2-3 (14-25; 25-18; 25-15; 21-25; 13-15)

MOMA ANDERLINI-LA SAPONERIA VAP 3-0 (25-12; 25-19; 25-17)

Risultato storico per la VAP

La Volley Academy Piacenza raggiunge un risultato storico per la pallavolo giovanile piacentina: dopo aver conquistato l’accesso alle finali nazionali con le squadre under 18 e under 16 infatti la società del presidente Corrado Marchetti completa il lavoro con un entusiasmante filotto che vedrà anche la formazione under 14 al via sul palcoscenico più prestigioso del volley giovanile italiano.

La domenica VAP si tinge ulteriormente del tricolore con la qualificazione della under 14 alla fase finale di Agropoli in programma tra 25 e 31 maggio: la squadra dei coach Mazza e Gandolfi è solo l’ultima in ordine di tempo a conquistare questo grande traguardo raggiungendo l’under 16 – che si è inoltre laureata campione regionale – di coach Maggipinto e D’Angiolella e l’argento emiliano-romagnolo dell’under 18 guidata dal direttore tecnico Michele Fanni e da coach Paolo Bergamaschi. Il calendario prevede ora un autentico “Giro d’Italia” che inizierà già da lunedì 11 con le under 18 Merisana VAP in campo tra Cremona e Offanengo, nella settimana successiva l’under 16 Globo VAP raggiungerà Assisi mentre per l’under 14 l’appuntamento è fissato dal 25 maggio ad Agropoli dove l’anno scorso le under 16 VAP chiusero settime in Italia.

Enorme soddisfazione trapela dalle parole del presidente Marchetti

«Raggiungere le finali nazionali in tutte le categorie di riferimento rappresenta un risultato assolutamente fantastico che conferma Piacenza ai vertici della pallavolo giovanile italiana. Questo traguardo arriva in una stagione dove VAP ha alzato ulteriormente il livello potendo contare sull’apporto di uno staff tecnico di primissimo piano guidato e coordinato dal direttore tecnico Michele Fanni oltre che sulla fondamentale collaborazione delle società di Piacenza che hanno dato la possibilità alle loro atlete di intraprendere un percorso d’eccellenza trasformando un grande sogno in una realtà concreta».

È il direttore sportivo Mario Barigione

«A questo punto della stagione possiamo ancora giocarci la salvezza in B2 avendo agguantato i playout con una formazione di progetto (under 18, NdR) dopo aver centrato tutti gli obiettivi: c’eravamo posti la qualificazione per le tre fasi nazionali, la vittoria di almeno un titolo regionale e la salvezza con la categoria regionale. Tutto il team, dallo staff alle giocatrici, si ritiene molto soddisfatto: personalmente sono contento di affacciarci con tre finali nazionali su tre e, di conseguenza, con un importante ruolo sul palcoscenico nazionale».

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