Il Fumara MioVolley cede a Campagnola: reggiane vittoriose in quattro parziali

Il Fumara MioVolley cede in quattro parziali a Campagnola nella seconda trasferta stagionale, la squadra di coach Codeluppi insegue per lunghi tratti, vince il terzo parziale ma cede per 3-1. Nel sestetto base biancoblu c’è la diagonale Allasia-Liguori, Amatori e Guaschino al centro, Falcucci e capitan Scarabelli bande con Nasi libero.

Equilibrato l’avvio di gara con i punti di Amatori e Liguori, Campagnola trova il primo strappo con un muro punto che segna il 10-6 ed il primo timeout MioVolley. Un pallonetto di Scarabelli e il primo tempo di Guaschino ricuciono in parte lo strappo (15-13) ma le reggiane accelerano nuovamente (17-12). Coach Codeluppi ridisegna la diagonale con gli ingressi di Caviati e Chinosi ma Fanzini e compagne riescono a chiudere 25-17.

Il Fumara si ritrova ad inseguire anche nel secondo set con la Tirabassi&Vezzali ad imprimere nuovamente un’accelerazione fino al 19-14. Le biancoblu tentano di rientrare (21-17): sul 23-18 due punti consecutivi di Falcucci riaccendono la miccia che si spegne però alla prima set ball che vale il 25-20.

Nel terzo parziale la squadra di coach Codeluppi cresce sul piano agonistico dando battaglia alle avversarie che perdono un po’ di smalto sul fronte della costruzione di gioco. Sul 22-24 però le padrone di casa rientrano ed è necessario spingere il set ai vantaggi per il 2-1.

Il quarto parziale si rivela però decisivo per la gara: il Fumara non riesce a contenere la battuta di casa che scava un divario piuttosto importante (16-7), Scarabelli e compagne riducono soltanto in parte lo svantaggio con la partita che si chiude definitivamente sul 25-15 per il 3-1 finale.

TIRABASSI&VEZZALI CAMPAGNOLA-FUMARA MIOVOLLEY 3-1 (25-17; 25-20; 26-28; 25-15)

TIRABASSI&VEZZALI CAMPAGNOLA: Fanzini 11, Puglisi 9, Varini, Fava 14, Galli 4, Secciani 1, Bernabè 19, Scalera 15, Trevisani, Solieri (L). NE: Baldelli, Frignani, Lodi, Ferrari (L2). All. Longagnani-Caffagni

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 1, Caviati, Liguori 7, Scarabelli 12, Falcucci 15, Chinosi 1, Antola 1, Sacchi, Amatori 11, Guaschino 5, Nedeljkovic, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco