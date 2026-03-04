La Festa Granda 2027 sarà a Pecorara: “Motivo di orgoglio e crescita per la nostra comunità”

Per la prima volta da quando è stata istituita, la “Festa Granda”, tradizionale e storica adunata provinciale degli Alpini, sarà ospitata a Pecorara di Alta Val Tidone, affidata al locale Gruppo Alpini, fondato nel 1952. L’appuntamento è per il settembre 2027 e la decisione è arrivata nel corso dell’assemblea sezionale delle Penne Nere a Carpaneto dove, nella votazione, Pecorara ha superato le altre due candidature in lizza.
“Motivo d’orgoglio”
“Questa scelta, condivisa dagli stessi Alpini, è motivo di onore e di orgoglio per il nostro Gruppo. La “Festa Granda” rappresenta soprattutto un riconoscimento per quanto abbiamo fatto negli anni – commenta il capogruppo di Pecorara, Piero Valorosi. Si tratta di una sfida importante: che affronteremo da subito, con dedizione e impegno, nel consueto spirito di unione e solidarietà. Dovrà essere il festoso evento di una comunità unita, pronta a celebrare il senso di appartenenza e i valori propri del Corpo degli alpini, oltre che a rafforzare il legame con l’identità locale e il territorio piacentino”.
Per il piccolo borgo di Pecorara si tratta di una storica prima volta e allo stesso modo è per il comune di Alta Val Tidone, che dal 2018 riunisce i territori di Caminata, Nibbiano e della stessa Pecorara.
“Voglio prima di tutto fare le congratulazioni al Gruppo Alpini di Pecorara, a cui mi lega un particolare affetto, al Capogruppo, al direttivo e a tutti i volontari per questo straordinario riconoscimento – commenta il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini – Ospitare la “Festa Granda” è un’enorme opportunità che, sono certo, sapremo cogliere insieme e pienamente, nel suo significato più profondo di incontro, comunità, memoria storica, spirito di servizio, amicizia e i radicati valori che caratterizzano i raduni e gli incontri delle Penne Nere. Come Amministrazione ci mettiamo da subito al servizio del Gruppo Alpini Pecorara, offrendo la massima disponibilità e la completa collaborazione, perché questo anno che ci separa dall’evento, così come la “Festa Granda” stessa siano momenti e occasioni di crescita comune”.