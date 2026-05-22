Il 27 maggio in un incontro alla Parrocchia Nostra Signora di Lourdes sarà illustrato il progetto di impianto solare comunitario sul tetto della Chiesa.

Don Giuseppe Lusignani, Parroco di Nostra Signora di Lourdes, ha deciso infatti di aderire alla Comunità Solare mettendo a disposizione per vent’anni il tetto del luogo di culto per ospitare un nuovo impianto fotovoltaico comunitario da 90 kW. È già stato predisposto il progetto dell’impianto ed è stato definito il contratto di concessione del tetto in diritto di superficie, approvato dalla Curia Vescovile di Piacenza.

L’intervento – spiega Laura Chiappa Presidente di Legambiente Piacenza – è stato pensato per realizzare due cose virtuose. Da una parte l’energia prodotta andrà sicuramente ad abbassare i costi della bolletta della parrocchia, noi pensiamo del 70% rispetto adesso, e dall’altra l’impianto comunitario servirà a dare alla comunità energetica il contributo del GSE e quindi a ripartirlo fra i vari soci.

Noi sosteniamo la realizzazione di questi impianti – chiude Laura Chiappa – attraverso una raccolta fondi fatta proprio con i soci. L’altro impianto che sta sorgendo a Castel San Giovanni, sopra il tetto della scuola Tina Pesaro, è stato messo a disposizione dal comune e farà la stessa cosa dell’impianto sul tetto della chiesa a Piacenza. In particolare darà l’energia all’istituto che abbasserà le bollette e allo stesso tempo si produrrà energia per i soci. Questo è un passaggio etico molto importante perché così facendo le persone fanno una sorta di investimento aiutando da una parte i comuni e le scuole a contenere le rette scolastiche.

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