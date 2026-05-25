Notte europea dei Musei, mille visitatori a XNL per “Oltre le Nuvole” nel fine settimana

È stato un weekend ‘nelle nuvole’ quello appena concluso a XNL Piacenza, dove da venerdì a domenica un migliaio di turisti e di piacentini hanno scelto di immergersi fra le rappresentazioni del cielo messe in scena dalla mostra Oltre le nuvole/Beyond the Clouds curata da Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti con la partecipazione di Storyville, e allestita nel centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Famiglie, gruppi di studenti, appassionati, curiosi sono accorsi ad ammirare i capolavori di Piero Manzoni, Mario Schifano e Leandro Erlich, a farsi avvolgere dalle nuvole sprigionate dalla Smoking bench di Jeppe Hein e dall’installazione di Mauro Pace, a sdraiarsi sotto le nuvole di design ideate da Denis Santachiara e fra le nuvole fatte dei suoni del compositore S. Ali Hosseini.

Il flusso di persone si è susseguito costante lungo tutto il fine settimana, con un picco di 569 accessi nella sola serata di sabato quando dalle 20 alle 24 il centro ha aperto le porte in via straordinaria per celebrare la Notte Europea dei Musei. Per l’occasione i visitatori hanno potuto anche gustare le ‘nuvole di gelato’ della gelateria artigianale e sociale 180 Store di via San Siro, una realtà che promuove attivamente l’imprenditorialità inclusiva.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 5 luglio prossimo, accompagnata da un articolato programma di iniziative per mediare il percorso espositivo per i pubblici più diversi. Oltre agli atelier in corso con le scuole di ogni ordine e grado, venerdì prossimo è in programma una nuova visita speciale con i curatori, dal titolo “Che tempo che fa. Arte e meteorologia”.

La visita-evento presenta l’intero percorso espositivo, con alcuni approfondimenti dedicati alle nuvole come fenomeno atmosferico, sempre in relazione agli universi simbolici generati dagli artisti. È previsto un doppio turno, uno con partenza alle ore 16 e uno alle 17.30, la partecipazione al percorso guidato è gratuito (è richiesto il biglietto d’ingresso alla mostra) e la prenotazione obbligatoria scrivendo a info@xnlpiacenza.it.

Tra le altre offerte di percorsi in programma, ricordiamo anche le visite guidate a raccolta del sabato mattina (e festività), con partenza alle ore 11.30, con costo pari a 5 euro + 5 euro di biglietto ridotto. È possibile prendervi parte presentandosi in mostra 10–15 minuti prima dell’inizio oppure prenotando all’indirizzo email: cooltour2.0@gmail.com. Allo stesso indirizzo è possibile prenotare eventuali visite da concordare, nell’orario e nel giorno, con il proprio gruppo (min. 10 persone), oppure ricevere informazioni sul biglietto integrato e ridotto “Cupole & Nuvole” e le visite speciali per visitare la mostra Oltre le nuvole / Beyond the Clouds e salire alle cupole del Guercino e del Pordenone.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MOSTRA

La mostra Oltre le nuvole/Beyond the clouds sarà aperta al pubblico a XNL Piacenza (Via Santa Franca 36) fino al 5 luglio 2026, da martedì a domenica con i seguenti orari: da martedì a giovedì, dalle ore 14 alle 19; venerdì, sabato, domenica e giorni festivi, orario continuato dalle ore 10 alle 20.

Tutti dettagli sono disponibili sul sito xnlpiacenza.it/event/oltre-le-nuvole.

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