Tennistavolo – Cortemaggiore conquista 5 ori e 2 bronzi ai Campionati Regionali Giovanili

Presso San Felice sul Panaro, organizzati dalla Polisportiva Unione 90, si sono disputati i Campionati Regionali Giovanili di tennistavolo, con in palio i titoli regionali di singolare, doppio e doppio misto per la stagione 2025/2026.
Ottimo il bilancio della Teco Cortemaggiore, che chiude la manifestazione con ben 7 medaglie: 5 ori e 2 bronzi.
Grande protagonista la scuola magiostrina, capace di conquistare ben cinque titoli regionali.
Nel singolare maschile Under 19, a sorpresa, il titolo regionale va a Elazzri Mohamed, vera rivelazione del torneo. Mohamed supera uno dei favoriti della vigilia, il compagno di squadra Calarco Pietro, protagonista quest’anno anche nel campionato di Serie B1. Per Calarco arriva comunque una meritata medaglia di bronzo.
Nel singolare femminile Under 15 e Under 17, le favorite della vigilia rispettano il pronostico: Ashyrova Anastasiaconquista il titolo Under 15, mentre Ashyrova Lisa si impone nella categoria Under 17.
Nel doppio misto Under 19, Calarco Pietro, in coppia con Nurgloiula Modine del Maior Bologna, conquista il titolo regionale.
Successo anche nel doppio maschile Under 19, dove i protagonisti del singolare, Elazzri Mohamed e Calarco Pietro, confermano il loro valore vincendo il titolo regionale.
Importante infine il bronzo conquistato nel doppio maschile Under 11 da Bovolenta Tommaso, in coppia con Pasini Valentino del San Polo Parma. Nel singolare, Tommaso sfiora inoltre il podio chiudendo al quinto posto.