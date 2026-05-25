Rugby – La domenica più divertente dell’anno: anche quest’anno il Torneo Sanfelici è un grande successo

Domenica 24 Maggio si è disputato il Torneo ‘Marco Sanfelici’ giunto alla sua 40esima edizione e che ha visto calcare i campi di ASD Rugby Lyons “Guarnieri” e “Beltrametti” da oltre 500 giovani rugbysti. 14 le società che hanno partecipato, per un totale di 47 squadre suddivise tra U6-U8-U10 e U12. Una giornata splendida, coloratissima e divertentissima per tutti i bambini coinvolti, che hanno sicuramente vissuto una giornata da ricordare.

Sul piano sportivo, grande soddisfazione per i Lyons con la prima formazione U6 messa in campo con i colori bianconeri, grazie alla collaborazione di Rugby Tots Piacenza. Per questa categoria non erano previste sfide competitive, con i bambini che hanno potuto divertirsi in allegria sul campo della Sede Lyons di Via Rigolli. Ottimi risultati per tutte le formazioni bianconere, a partire dal numero di ragazzi messi in campo: in tutto sono 6 le squadre bianconere partecipanti, con due formazioni per le categorie U10 e U12. Per le classifiche, ottima prova dell’Under 8, che si classifica al terzo posto di categoria, battuta in semifinale dall’AS Milano poi vincente del Torneo; ottimi piazzamenti per le due squadre Under 10, che chiudono 5a e 7a di categoria, mentre l’Under 12 conquista un altro piazzamento sul podio con il terzo posto della squadra “Lyons Bianchi”, con i proprio compagni si sono portati a casa un buon 7o posto. Ad aggiudicarsi le coppe sono state AS Rugby Milano per l’Under 8, Superba Genova per l’Under 10 e Rugby Parma per la U12.

Al di là delle vittorie, la soddisfazione deriva soprattutto dalla dimostrata crescita costante di tutto il settore Lyons Propaganda in questa stagione sportiva culminata con l’orgoglio di aver portato due formazioni sul podio nel torneo di casa, dopo le ottime prestazioni messe in campo al Torneo “Città di Treviso”, il più importante d’Italia, nella scorsa settimana: 18o posto per l’U12, 16o posto per l’U10, 26o per l’U8.

Il presidente di Rugby Lyons Propaganda Manuel Sidoli si dichiara grato a giocatori e collaboratori per l’ottima riuscita del Torneo, baciato da un caldo sole estivo che ha reso piacevole la giornata per gli ospiti. La difficile gestione dei campi e di tutta l’organizzazione è comunque risultata ottima sotto tutti i punti di vista, con i ringraziamenti arrivati dalle società ospiti.

“Un grazie particolare va sicuramente a Massimo Rossi e i suoi ragazzi dell’Under 16, che si sono mossi in gruppo per aiutarci e sostenerci sui campi tra arbitraggi e coordinamento delle squadre. In questa edizione abbiamo anche sviluppato un’app che ha permesso ai tifosi e alle persone al seguito di seguire l’andamento della gare e del torneo in diretta, che è stata molto apprezzata da tutti: una felice intuizione che ha reso ancor più semplice e fruibile il nostro Torneo giunto a un’edizione storica.

Se tutto è filato giusto e sono stati rispettati obblighi e orari lo dobbiamo al grande lavoro di tutta la nostra famiglia, a partire dai genitori dei ragazzi che si sono messi a disposizione in queste settimane di preparazione e sui campi, fino ad arrivare a chi di noi ha gestito i bar e i punti ristoro presso i campi con attenzione e precisione, alla dirigenza Lyons e ai giocatori della Prima Squadra che si sono messi a disposizione in cucina, sui campi e alle premiazioni.

Grazie soprattutto a tutte le squadre che hanno partecipato e ai loro allenatori e accompagnatori, sperando di rincontrarci tutti tra un anno per un’altra bella domenica di rugby e divertimento.

Classifiche finali – prime tre posizioni

Under 8

1) AS Rugby Milano

2) Le Viole Amatori Parma

3) Lyons Propaganda

Under 10

1) Superba Genova

2) CUS Torino

3) Brixia

Under 12

1) Rugby Parma

2) AS Rugby Milano

3) Lyons Propaganda “Bianchi”

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