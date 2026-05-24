Volley, Serie D – River batte Soliera nella prima partita della finale playoff

Importante vittoria per la formazione del RIVER DECALACQUE che, nella prima partita della finale playoff di serie D, valevole per la promozione alla categoria superiore, si impone, con il punteggio di 3-1, nei confronti della squadra modenese del G.F.S. SOLIERA 150. La partita non è stata bellissima: si sono visti parecchi errori da ambo le parti, con le piacentine visibilmente contratte nel primo set; fortunatamente la tensione si è gradualmente sciolta per lasciar spazio alla consapevolezza dei propri mezzi e, una volta alzati i giri del motore, si è pervenuti alla meritata vittoria.

Un’ottima prestazione contro una squadra molto “fisicata” per la categoria, tuttavia anche in questa occasione le ragazze, dopo un primo set decisamente sottotono, si sono compattate ed hanno ottenuto una importante vittoria. Ora la formazione del presidente Tiboni si recherà in terra modenese mercoledì 27 maggio per disputare “gara 2”: in caso di vittoria il RIVER sarà promosso in serie C, mentre in caso di sconfitta è prevista la bella a Rivergaro venerdì 29 maggio.

DECALACQUE RIVER PC – G.F.S. SOLIERA 150 MO 3-1

(17-25 25-17 25-22 25-20)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 12, Viaroli (L1), Rocca 19, Manzari, Boiardi, Basile, Colombini 1, Cappellini 19, Chiolini (L2), Euclidi 8, Molinaroli 3, Mozzi, Rolleri 8, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

G.F.S. SOLIERA 150 MO: Lugli (L2), Bacchelli (L1), Nicolini, Righi 6, Iotti, Berni 14, Morselli 1, Bianculli 10, Zaccarelli 8, Negrelli 9, Tedeschini, Zavatti 1, Malavasi, All. Montanari;

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