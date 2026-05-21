Nuovi Giochi della Gioventù, 800 bimbi al Pala Franzanti: “Scuola e sport, per formare i cittadini consapevoli di domani” – VIDEO, FOTO e AUDIO

Certo, lo sport è fatto di gare e sfide. Partite da vincere, punti da segnare, trofei da portare a casa. Ma questo viene dopo. Prima di approcciarsi a qualsiasi disciplina o mestiere è buona pratica assimilare la teoria o, potremmo dire, ancora meglio, i valori fondamentali. Immaginate di dover mettere mano a un’auto guasta: prima è buona cosa sapere come funziona un’auto, giusto? Solo dopo si possono imbracciare chiavi inglesi e cacciaviti.

I valori fondamentali dello sport

Lo sport è questo. Studiare tattiche, strategie, tecniche: tutto questo è fondamentale, ma arriva dopo. All’inizio è imprescindibile comprendere e fare proprie le prime, profonde regole dello sport, quelle regole che non fanno distinzione tra basket, calcio, tennis, volley eccetera. Il valore del rispetto, della lealtà, dell’agonismo che non va mai sul personale ma si limita al campo da gioco. Imparare ad affrontare l’altro e a vederlo come un rivale solo quando si gareggia gli uni di fronte agli altri.

Una scuola di vita

Comprendere che se l’avversario è in difficoltà non ci si deve approfittare del suo momento difficile, comprendere che si deve rispettare il prossimo anche quando è “qualcuno da battere”, e che questo “qualcuno” va battuto rispettando le regole e senza mai giocare sporco. Ma poi, chi vogliamo prendere in giro? Davvero crediamo di poterci mettere qui a elencare le virtù e gli insegnamenti dello sport? Lo sport è scuola di vita, punto e basta. E non si può realizzare questo concetto all’età di 20 o 30 anni: come dicevamo prima, queste sono le basi, e quando si costruisce qualcosa, la base è il primo elemento di cui ci si occupa.

I nuovi Giochi della Gioventù

Ecco il valore dei Giochi della Gioventù. Un’istituzione, un rito che si celebra da decenni e che da sempre costituisce il collante tra educazione, scuola e senso civico. E questa tradizione si rinnova oggi anche a Piacenza con i Nuovi Giochi della Gioventù.

Il 21 e 22 maggio, il Polisportivo Franzanti di Largo Anguissola ospita due giorni di attività, durante i quali 800 studenti delle scuole Primarie di città e provincia imparano a conoscere tante discipline sportive, tutte diverse ma legate da un minimo comun denominatore: il valore dello stare insieme.

La manifestazione è organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale con il supporto di Comune di Piacenza, Activa soc. coop, Federazioni Sportive

(FIDAL, FGdI, FIP, EISI, FIPAV, FITP), Progetto Vita. Fondamentale anche l’apporto degli studenti del Liceo Classico Gioia del Liceo Sportivo Respighi, e della S.M. Calvino.

L’evento è stato seguito da Radio Sound con animazione e collegamenti in diretta.

“I nuovi Giochi della Gioventù rappresentano un momento fondamentale dell’esperienza scolastica degli alunni. E’ un momento attraverso il quale siamo passati tutti a nostro tempo ed è un momento dove la grande partecipazione e la disponibilità del tessuto sportivo piacentino si mettono a disposizione della scuola per permettere di sperimentare, di scoprire, soprattutto nell’età in cui è ancora più importante ampliare la propria attività sportiva e scoprire le proprie predisposizioni e i propri talenti“, commenta Mario Dadati, assessore comunale allo Sport.

“A livello scolastico sono i valori fondamentali che lo sport e le attività ludica, motoria e sportiva possono dare. Poi da un punto di vista del risultato e della performance ci sono i tecnici, ci sono le federazioni con i loro professionisti. Noi a scuola dobbiamo riuscire ad utilizzare i valori dello sport e la profonda forza dell’attività motoria per trasmettere questi valori. Ma anche creare anche sinergie tra la scuola e le federazioni, il CONI, le società sportive: lavorare insieme per formare i futuri cittadini consapevoli“, spiega Fiorenzo Zani, coordinatore dell’ufficio scolastico di Piacenza.

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