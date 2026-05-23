Bèll e Bon Festival al via, Piacenza mette in mostra le sue eccellenze: “Una grande osteria a cielo aperto sul Pubblico Passeggio” – AUDIO, FOTO e VIDEO

“Piacenza ha delle vere Ferrari in garage, è ora di tirarle fuori e mostrarle a tutti”. È il concetto, ispirato a una celebre frase del compianto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che accende il motore del Bèll e Bon Festival, iniziato ufficialmente oggi al Pubblico Passeggio. Appuntamento dunque il 23 e 24 maggio 2026.

Una due giorni dedicata all’identità piacentina, alla cultura e all’enogastronomia locale, che animerà il Facsal anche nella giornata di domani con stand, degustazioni, musica, arte e iniziative dedicate al territorio.

L’edizione 2026 si presenta ancora più ricca rispetto allo scorso anno, con un’offerta ampia pensata non solo per i cittadini piacentini, ma anche per il pubblico proveniente dai comuni vicini e da fuori provincia. E l’eco dell’evento è già arrivata oltre i confini italiani: sulle frequenze di Radio Sound, radio ufficiale della manifestazione, alcuni ascoltatori dalla Svizzera hanno annunciato la loro presenza al festival.

Un segnale che conferma la forza attrattiva di una manifestazione nata per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, offrendo una grande vetrina alle attività piacentine che, per due giorni, possono raccontarsi e proporre le proprie specialità.

Non solo cibo e vini tipici: il Bèll e Bon Festival punta infatti a promuovere Piacenza a tutto tondo, intrecciando enogastronomia, cultura, arte, musica e sport in un unico grande evento dedicato al territorio e alla sua identità.

“Sì, fantastico, quest’anno abbiamo quasi raddoppiato, abbiamo allargato l’offerta anche a livello artistico e culturale, tutto piacentino. Il tempo ci ha premiato, tocchiamo ferro fino all’ultimo ma sembra estate, quindi non aspettiamo altro che tutta la gente da Piacenza e la gente dei comuni vicini che ci venga a trovare per esaltare tutto quello che è la nostra tradizione”, commenta Matteo Castignoli, organizzatore e titolare dell’Antica Trattoria dell’Angelo.

E’ un festival importante, si diceva anche perché la tradizione piacentina in questo caso riesce ad attirare gente da fuori

“Assolutamente, siamo nella capitale della Food Valley, l’Emilia, i nostri prodotti DOP, quest’anno tra l’altro celebriamo i 30 anni del conferimento dei nostri tre DOP sui salumi. Poi abbiamo ovviamente anche altri prodotti, abbiamo grandi eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto celebriamo un evento che oggi festeggia la sua seconda edizione ma è già diventato molto rappresentativo, identitario di un territorio. Un punto di riferimento per Piacenza e non solo, anche per chi da fuori Piacenza viene nella nostra città a vivere un’esperienza unica”, commenta Simone Fornasari, assessore al Commercio e al Marketing Territoriale.

“Il Bèll e Bon Festival è tradizione e piacentinità, vogliamo valorizzare tutto, dalle materie prime agli artigiani, agli artisti, a tutti i commercianti della città. Quindi questo festival è dedicato a loro e alla città di Piacenza”, spiega Lorenzo Aramini, organizzatore del festival e Manager LAgency.

Enogastronomia, tradizioni culinarie, ma non solo, Piacenza è tanto altro

“Sì, abbiamo di tutto e di più, dobbiamo solamente rendercene conto e valorizzarlo, come viene fatto qui in questa gigantesca osteria a cielo aperto, dove la gente viene a mangiare bene, a chiacchierare, a giocare a carte, a parlare anche di sport. Dobbiamo far diventare questo festival il brand di Piacenza e, secondo me, e lo può essere”, commenta Giorgio Lambri, giornalista.

Una tradizione che deve essere mantenuta viva, a partire dalle nuovissime generazioni. In questo senso ha rappresentato un momento magico e significativo il coro della Casa del Fanciullo che ha cantato quello che potremmo definire il vero e proprio inno di Piacenza, ovvero Tal dig in piasintein.

L’iniziativa è promossa da Anvein Social Club e Confesercenti, con il supporto di Banca di Piacenza, Metronotte Piacenza e Cavitruck, con il patrocinio del Comune di Piacenza e della Camera di Commercio dell’Emilia, in collaborazione con L’Agency, Antica Osteria dell’Angelo e King’s Cross Streetwear.

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