Volley – Le under 16 della Globo VAP chiudono al nono posto in Italia le finali nazionali di categoria

Le finali nazionali under 16 di Assisi si chiudono con il nono posto della Globo VAP con l’Academy Piacenza che riesce quindi a proiettare, dopo le under 18 della Merisana VAP, due formazioni nella top ten nazionale in attesa dei risultati delle under 14 che inizieranno martedì 26 maggio il loro percorso alle finali di categoria di Agropoli.

Dopo la vittoria del titolo regionale dello scorso 3 maggio la Globo VAP si ritrova in un girone finale davvero di altissimo livello con due delle quattro squadre che chiuderanno nelle prime quattro posizioni finali: l’esordio con l’US Torri – che diventerà finalista – non è certo dei più agevoli: il primo set è infinito e conquistato dalle avversarie solo sul 28-30 poi sono le venete a riuscire a tenere alto il ritmo nei parziali successivi conquistando tre punti fondamentali. L’Academy non si scompone e nella sfida con Chions fin dai primi punti mostra grande determinazione, una determinazione che si ripropone anche con PlayAsti: il doppio recupero non basta, in un serratissimo tiebreak – dopo due match ball annullati – le piemontesi conquistano due punti fondamentali per l’accesso al tabellone delle migliori otto con VAP che deve virare sui raggruppamenti dal nono al sedicesimo posto.

Le due sfide successive mostrano una Academy Piacenza in assoluto controllo nella semifinale con le siciliane del Gupe Volley e una solida prestazione con le pugliesi del Cuore di Mamma Cutrofiano: due vittorie in tre set che valgono il nono posto nazionale in una stagione dove le under 16 di coach Maggipinto e D’Angiolella avevano già saputo raggiungere la salvezza in un campionato seniores sfidante come la serie C ed il titolo regionale conquistato sul campo di casa di San Nicolò dopo una grande finale con Anderlini Modena al termine di una stagione di sole vittorie.

Racconta coach Maggipinto

«Torniamo da queste Finali Nazionali con tanta consapevolezza e anche con un pizzico di rammarico. Le ragazze hanno disputato un torneo di altissimo livello, giocando alla pari contro squadre molto attrezzate e dimostrando carattere, qualità tecnica e una grande maturità. Il nono posto finale sicuramente non racconta fino in fondo il valore di questo gruppo. Siamo finite in un girone finale davvero complicato, sicuramente il più difficile ed equilibrato del torneo, con Torri e PlayAsti semifinaliste e poi entrambe tra le prime quattro della manifestazione e con Chions che è da anni ormai stabilmente nell’elite della pallavolo giovanile italiana.

Però questo non deve togliere nulla a ciò che questo gruppo ha saputo costruire in questi giorni: ho visto una squadra unita, capace di reagire nei momenti difficili e di crescere partita dopo partita. Le ragazze hanno dato tutto, e da allenatore non posso che essere orgoglioso di loro. Certo, quando arrivi a giocarti una competizione così importante, un po’ di amarezza resta sempre perché sentivamo di poter ambire a qualcosa in più.

Ma queste esperienze servono anche a questo: a capire quanto sia sottile il confine tra le prime posizioni e il resto del gruppo. Ci portiamo a casa esperienza, fiducia e la consapevolezza di poter competere ad altissimo livello. Questo per noi rappresenta il punto di partenza e di pianificazione del prossimo futuro. Abbiamo il dovere di riprovarci e puntare a migliorarci già dalla prossima stagione».

Spiega il direttore sportivo, Mario Barigione

«Siamo finiti in un girone davvero molto competitivo nonostante fossimo testa di serie: bastava sbagliare una gara per precludersi il passaggio del turno. Questo non toglie nulla al lavoro fatto da coach Donato Maggipinto coadiuvato da Michele Fanni: i piazzamenti non sono sempre specchio dei valori in campo; se il sorteggio ci avesse premiato un pochino di più saremmo sicuramente andati ancora più avanti rispetto all’anno scorso: quello che importa però è avere raggiunto con la stessa squadra la salvezza in un campionato superiore, di serie C dopo la D, e di essere molto competitivi per i prossimi tre anni fino all’under 19».

GLOBO VAP: Fortunato, Riccardi, Uwadiae, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto-D’Angiolella

FASE FINALE – GIRONE H

GLOBO VAP-COLPO & ZILIO US TORRI 0-3 (28-30; 18-25; 17-25)

CHIONS FIUME VOLLEY-GLOBO VAP 0-3 (14-25; 20-25; 21-25)

GLOBO VAP-CLUB 76 PLAYASTI 2-3 (22-25; 25-19; 17-25; 25-17; 13-15)

SEMIFINALI – 9-16 POSTO

GUPE VOLLEY-GLOBO VAP 0-3 (15-25; 6-25; 21-25)

FINALE – 9-10 POSTO

GLOBO VAP-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-0 (25-20; 25-17; 25-15)

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