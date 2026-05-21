Castell’Arquato celebra Papa Paolo III il 24 maggio. Franco Ticchi: “Rievocazione storica in occasione dei 50 anni del Monterosso Val d’Arda” – AUDIO

Castell’Arquato celebra Paolo III Farnese, il Papa del Buon Vino il 24 maggio. Una domenica dedicata a un viaggio nel tempo che inizia alle 16,00 dalla parte bassa del paese.
La celebrazione di domenica – commenta Franco Ticchi Presidente Associazione La Goccia – non non è una scelta a caso perché quest’anno celebriamo il 50 anni del Monterosso Val d’Arda, un vino tipico del territorio. Di conseguenza abbiamo voluto ricordare uno dei personaggi intrinsecamente legati a Castell’Arquato. Infatti Paolo III Farnese, pur essendo un Papa aveva una figlia ed era anche la moglie di un signore locale. Paolo III Farnese è stato anche il primo personaggio che ha creato una guida dei vini italiani.
Un viaggio nel passato
Con questo evento vogliamo ricordare un po’ la storia del vino e ricordare anche lo stretto legame tra il vino e la storia del nostro territorio. In particolare perché un vino si deve necessariamente identificare in un territorio.
Castell’Arquato celebra Paolo Terzo Farnese il 24 maggio
Una giornata particolare attende visitatori e cittadini a Castell’Arquato, dove domenica 24 maggio 2026 è celebrato il ricordo della venuta di papa Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, che nella primavera del 1536 passo a Castell’Arquato in visita e lasciò come regalo alla comunità la sua mantellina oggi custodita presso il Museo della Collegiata.
Un corteo a tema sfilerà sulla piazza monumentale, mentre sono previste attività anche per famiglie e bambini a cura delle associazioni locali. Papa Paolo III ebbe un forte legame con Castell’Arquato, e soprattutto nelle sue memorie ha lasciato scritto di quanto i vini del borgo fossero fra i suoi preferiti in assoluto.