Il Bèll e Bon Festival torna dal 23 al 24 maggio, sul Facsal due giorni dedicati all’identità e alla cultura piacentina – AUDIO

Piacenza si prepara ad accogliere la seconda edizione del Bèll e Bon Festival, in programma il 23 e 24 maggio 2026 al Pubblico Passeggio. Due giornate dedicate all’identità, alla cultura e all’enogastronomia locale, con il Facsal pronto a trasformarsi nel cuore pulsante della città.

“Un’edizione ancora più bella e ricca dell’anno scorso, ci siamo allungati, prendiamo anche una parte del secondo tratto del Pubblico Passeggio, e ci saranno molte più attività piacentine. A livello artistico e culturale abbiamo lavorato bene, quindi sarà un’offerta proprio ricca per i piacentini e anche per quelli che vivono nei comuni limitrofi”, commenta Matteo Castignoli, organizzatore dell’evento e titolare dell’Antica Trattoria dell’Angelo.

“Questo festival parla di Piacenza, vuole raccontare Piacenza e il territorio, e di conseguenza vogliamo ogni anno crescere sempre di più, fare in modo che diventi un qualcosa di memorabile per tutti”, conferma Lorenzo Aramini, organizzatore del festival e Manager LAgency.

L’EVENTO

L’evento, nato per valorizzare il territorio piacentino e le sue eccellenze, tornerà quest’anno in una veste ancora più grande e ricca, con oltre 70 espositori protagonisti tra food, degustazioni, artigianato, arte dal vivo, musica e intrattenimento.

Per due giorni cittadini e visitatori potranno vivere un percorso tra sapori, tradizioni e creatività locali, in un’atmosfera pensata per raccontare Piacenza attraverso le sue produzioni, la sua cultura e le persone che ogni giorno contribuiscono a renderla speciale.

“Più grande. Più ricco. Ancora più piacentino” è lo spirito con cui il festival si ripresenta al pubblico, confermando l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso un evento capace di unire convivialità, promozione locale e partecipazione cittadina.

Il Bèll e Bon Festival si propone così come uno degli appuntamenti di punta della primavera piacentina, all’insegna della valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa è promossa da Anvein Social Club, con il supporto di Banca di Piacenza, Metronotte Piacenza e Cavitruck, con il patrocinio del Comune di Piacenza e della Camera di Commercio dell’Emilia, in collaborazione con L’Agency, Antica Osteria dell’Angelo e King’s Cross Streetwear.

Radio Sound è radio ufficiale dell’evento e seguirà l’evento accompagnando la manifestazione.

IL PROGRAMMA

Tradizione gastronomica protagonista. Il festival mette al centro le eccellenze piacentine con show cooking, degustazioni, cocktail territoriali, racconti dedicati alle antiche osterie e alle tradizioni locali.

Tra gli appuntamenti più attesi lo show cooking dello chef Matteo Monti, gli incontri gastronomici con espositori, Coldiretti e Scuola Alberghiera, il contest cocktail guidato da Gianluca Brizzolesi.

“Il contest si chiama Spirito Piacentino, è dedicato alla valorizzazione del territorio, di Piacenza e provincia, attraverso i prodotti e il mondo della mixology contemporanea. E’ un modo anche per valorizzare in chiave molto originale, la piacentinità, perché compariranno cocktail a base di Gutturnio, Malvasia, Ortrugo, a base di Gin”, spiega Brizzolesi.

La manifestazione valorizza così il patrimonio culinario piacentino, unendo tradizione e nuove interpretazioni contemporanee.

Musica, spettacoli e dj set

Accanto al cibo, ampio spazio viene riservato all’intrattenimento dal vivo. Il programma musicale prevede dj set serali, musica piacentina, esibizioni live, momenti di spettacolo comico e teatrale.

Domenica sera il festival si concluderà con la commedia “Famiglia Piasinteina”, appuntamento dedicato alla comicità e alla tradizione dialettale locale.

Sport, motori e comunità

Il Bèll e Bon Festival propone anche attività dedicate allo sport e alla socialità. Il group cycling con Davide Poggi, animerà un’iniziativa il cui ricavato andrà a Progetto Vita. Spazio poi al talk sportivo piacentino, alla grande gara di briscola e all’esposizione del Vespa Club Piacenza ed Epocar. Un programma trasversale pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il senso di comunità.

“Porteremo una trentina di bici, quindi faremo pedalare su due fasce, due ride, i ragazzi che ci seguono durante questo format, e tutto il ricavato andrà devoluto a Progetto Vita”, spiega Davide Poggi.

Con il supporto di realtà istituzionali e partner del territorio, il Bèll e Bon Festival punta a diventare un appuntamento di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze piacentine.

Un weekend pensato per vivere Piacenza attraverso i suoi sapori, le sue storie e la sua identità più autentica.









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