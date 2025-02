Presentazione del volume “La libertà e il diritto” il 24 febbraio al PalabancaEventi

Lunedì 24 febbraio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa dell’Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con la Banca di Piacenza, nuovo appuntamento con l’editoria. In Sala Panini si terrà infatti la presentazione del volume “La libertà e il diritto” (edizioni liberilibri, saggio introduttivo del prof. Raimondo Cubeddu, realizzato con la partecipazione di Confedilizia) di Bruno Leoni e a cura di Carlo Lottieri. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Associazione Einaudi Danilo Anelli, la pubblicazione sarà illustrata dal curatore (filosofo del diritto) in dialogo con Antonino Coppolino, presidente di Confedilizia Piacenza, e con Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale della Confedilizia (in collegamento).

Frutto di lezioni tenute in California nel 1958, Freedom and the law è il testo che maggiormente ha richiamato l’attenzione su Bruno Leoni (1913-1967, punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi di scienza politica): prima negli Stati Uniti (dove fu pubblicato nel 1961), poi anche in Italia (dove uscì soltanto nel 1995). Con questa nuova traduzione a cura di Carlo Lottieri s’intende evidenziare come al centro della riflessione di Leoni vi fosse un ripensamento del diritto e un ridimensionamento della legislazione: due fattori assolutamente necessari, secondo l’autore, per la protezione delle libertà di tutti.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).