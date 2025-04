La nutrizionista delle famiglie Verdiana Ramina torna a Piacenza il 29 aprile. si tratta di una delle dottoresse tra le più seguite e apprezzate (il suo canale instagram conta 350mila follower). L’appuntamento è in programma martedì alle 17 alla Cartolibreria LaBussandri in via Farnesiana 38, nell’occasione sarà presentatol suo ultimo libro “L’atlante dello svezzamento”.

La dottoressa parlerà di svezzamento ma anche più in generale di alimentazione, con un focus sull’importanza della frutta e della verdura e di come proporla ogni giorno nell’alimentazione infantile.

Informazioni

L’evento gratuito (con prenotazione obbligatoria contattando su whatsapp il 3291486752) si terrà negli spazi della Cartolibreria. I genitori e gli adulti potranno ascoltare la dottoressa e scoprire alcune proposte di merende bilanciate preparate con i prodotti di stagione e del territorio del Mercato Coperto di Campagna Amica, promosso dalla Coldiretti, mentre i bambini saranno accolti a piano terra da due educatrici che li intratterranno con la lettura guidata dei libri illustrati abbinati ad una linea di tisane studiata dalla dottoressa Ramina in collaborazione con Neavita.

Le tisane potranno anche essere degustate grazie alla collaborazione con l’erboristeria L’Urtiga. Saranno presenti inoltre i referenti di Campagna Amica Piacenza, per raccontare l’unicità e i valori che caratterizzano la nostra agricoltura e le tipicità piacentine.

Per LaBussandri l’atteso appuntamento sarà anche l’occasione per festeggiare con tutti i presenti il primo anno nella nuova sede.

L’ATLANTE DELLO SVEZZAMENTO

Questa pubblicazione è nata per orientare i genitori tra le tipologie di svezzamento, attraverso tre fasi: dalla pappa ai pesti e alle puree, fino al finger food e alla costruzione di menu con piatti bilanciati per avere il controllo dei pasti del proprio bambino e poterli pianificare. Nel libro sono presenti tantissime ricette e splendide foto, e poi: schede tecniche sulla dispensa; come tagliare gli alimenti in sicurezza; allergeni; metodi di conservazione; porzioni; il biologico; l’importanza di bere.