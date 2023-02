Nella mattinata del 3 febbraio, le Volanti sono intervenute presso l’appartamento di un’anziana donna non presente in casa da diversi giorni in quanto ricoverata. La richiesta di intervento è giunta da una vicina di casa, preoccupata del fatto che nell’abitazione era rimasto il gatto della proprietaria. Le Volanti insieme ad i vigili del fuoco sono riusciti a guadagnare l’ingresso e a mettere in sicurezza l’animale che, dopo le prime cure, è stato affidato a un vicino di casa.