Ubertino Landi e la sfida della solidarietà, conferenza il 29 novembre e raccolta fondi per una scuola in Etiopia 

Sabato 29 novembre, Manrico Bissi, presidente di Archistorica, e Lorenzo Caravaggi, docente di storia medievale all’Università di Lancaster, dialogheranno nella splendida cornice dell’oratorio della chiesa di San Giovanni in Canale per raccontare il vero volto del Medioevo e il grande fermento che caratterizzò il Duecento, soprattutto a Piacenza.
Ripercorrendo la vita avventurosa e le numerose imprese di Ubertino Landi, vissuto tra il tempo di San Francesco e quello di Dante e protagonista della vita politica italiana, i relatori sveleranno le profonde connessioni tra l’aristocrazia e il mondo cavalleresco, che hanno segnato la vita di Piacenza e delle città comunali. La conferenza, organizzata dal Centro Aiuti per l’Etiopia, grazie alla collaborazione dell’Arch. Bissi e del Dott. Caravaggi, coniuga l’interesse culturale e l’impegno solidale: il ricavato della serata, infatti, sarà destinato alla costruzione di una scuola materna a Soddo nel Wollaita (Etiopia).
“La scuola ha un valore che va al di là della sola istruzione,” – spiegano gli organizzatori – “vengono accolti i bambini, viene dato loro il cibo, il vestiario e tutte le cure necessarie a loro stessi e alle loro famiglie.” La costruzione della scuola è un progetto ambizioso e oneroso per l’associazione, per il quale anche i volontari piacentini si stanno impegnando con diverse iniziative. Alla conferenza, che inizierà alle ore 17:30, seguirà un piacevole aperitivo offerto dal Centro Aiuti per l‘Etiopia.
Per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione all’evento entro sabato mattina, contattando il numero 366 264 1239.