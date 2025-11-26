Ubertino Landi e la sfida della solidarietà, conferenza il 29 novembre e raccolta fondi per una scuola in Etiopia 

Sabato 29 novembre, Manrico Bissi, presidente di Archistorica, e Lorenzo Caravaggi, docente di storia medievale all’Università di Lancaster, dialogheranno nella splendida cornice dell’oratorio della chiesa di San Giovanni in Canale per raccontare il vero volto del Medioevo e il grande fermento che caratterizzò il Duecento, soprattutto a Piacenza.

Ripercorrendo la vita avventurosa e le numerose imprese di Ubertino Landi, vissuto tra il tempo di San Francesco e quello di Dante e protagonista della vita politica italiana, i relatori sveleranno le profonde connessioni tra l’aristocrazia e il mondo cavalleresco, che hanno segnato la vita di Piacenza e delle città comunali. La conferenza, organizzata dal Centro Aiuti per l’Etiopia, grazie alla collaborazione dell’Arch. Bissi e del Dott. Caravaggi, coniuga l’interesse culturale e l’impegno solidale: il ricavato della serata, infatti, sarà destinato alla costruzione di una scuola materna a Soddo nel Wollaita (Etiopia).

“La scuola ha un valore che va al di là della sola istruzione,” – spiegano gli organizzatori – “vengono accolti i bambini, viene dato loro il cibo, il vestiario e tutte le cure necessarie a loro stessi e alle loro famiglie.” La costruzione della scuola è un progetto ambizioso e oneroso per l’associazione, per il quale anche i volontari piacentini si stanno impegnando con diverse iniziative. Alla conferenza, che inizierà alle ore 17:30, seguirà un piacevole aperitivo offerto dal Centro Aiuti per l‘Etiopia.

Per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione all’evento entro sabato mattina, contattando il numero 366 264 1239.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy