Alta Val Tidone, la solidarietà ad AMOP di Angelo del Guadà nel ricordo di Danilo Delfitto

Oltre 70 persone hanno voluto ricordare anche quest’anno in un incontro conviviale presso una location messa a disposizione dal comitato organizzativo feste di Sala Mandelli l’amico Danilo Delfitto, anima e motore della piccola comunità dell’Alta Val Tidone, scomparso da qualche anno.

Come ormai consuetudine il momento di commemorazione è coinciso con i festeggiamenti per il compleanno del noto ristoratore di Piozzano, Angelo del Guadà, personaggio molto noto in valle, che ha approfittato della presenza anche del Prof. Luigi Cavanna per donare mille euro all’associazione AMOP (Associazione Piacentina Malato Oncologico) di cui il Professor Cavanna è fondatore. “Sono molto onorato della presenza del prof. Cavanna – ha detto Angelo del Guadà commosso per la vicinanza di tanti amici – e sono lieto di poter contribuire alla ricerca contro il cancro con questa piccola donazione”.

“Il grazie di tutta la nostra comunità va ad Angelo – ha detto Carlo Fontana, presidente del comitato organizzativo feste di Sala Mandelli e consigliere comunale di Alta Val Tidone – La sua generosità confermata con questo gesto di straordinaria solidarietà è il miglior omaggio alla memoria dell’amico Danilo, scomparso 4 anni fa, ma che ancora oggi e così sarà per sempre lascia alla nostra comunità una straordinaria eredità di amore per il territorio e disponibilità per il prossimo. Grazie a tutti i partecipanti, agli amici e alla famiglia che non sono mancati a questo piccolo ma significativo momento di doveroso ricordo”.

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