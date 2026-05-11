Piacenza Expo fa centro col divertimento del passato, 4 mila visitatori per il giocattolo vintage

Non poteva che chiudersi con un record l’ottava edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage, che ha chiuso i battenti oggi nel tardo pomeriggio dopo due giorni d’apertura a Piacenza Expo. L’evento fieristico, proposto per la seconda volta in edizione autonoma dopo sei anni in veste di evento collaterale a Pantheon, è infatti passato agli archivi con un dato estremamente positivo riguardante l’affluenza: sono stati più di 4.000, infatti, i visitatori complessivamente registrati, un dato che fa segnare un aumento di oltre il 30% rispetto all’edizione dello scorso anno.

“Una crescita in linea con il trend positivo – commenta il Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa – che sta caratterizzando i nostri eventi fieristici. Merito della professionalità della nostra struttura operativa, della capacità di proporre un calendario fieristico che alterna eventi specialistici di alto profilo tecnico con manifestazioni dedicate al grande pubblico, ma anche della rigorosa selezione effettuata nei confronti degli espositori, che garantisce manifestazioni di alto livello qualitativo, premiate, come in questo caso, da riscontri di pubblico altamente positivi”.

Tra i numeri record dell’edizione 2026 della Mostra-mercato del giocattolo vintage anche i 220 espositori con 420 banchetti (+35% rispetto all’edizione primaverile del 2025), ospitati per la prima volta nei 10.000 mq espositivi del Padiglione 1 animato da bambole, trenini elettrici, soldatini, automobiline, modellismo statico, dinamico, aereo e navale, giocattoli di latta e in legno, auto a pedali, figurine, vecchi vinili, manifesti cinematografici e tanti altri oggetti ludici del passato.

“L’evento – aggiunge il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – si sta collocando come punto di riferimento nel circuito delle mostre-mercato del collezionismo ludico. Questa edizione ha confermato la valenza di Piacenza Expo come sede per appuntamenti di questo genere: l’estrema adattabilità degli ambienti, la facile fruizione logistica da parte degli espositori, l’esperienza del nostro staff e il comfort di visita per il pubblico ne stanno decretando il successo. L’aumento delle presenze ne è una conferma. Un ringraziamento ad Antonello Caruso, collezionista e promotore del format, e ad Anna Giulia Idi della segreteria di Piacenza Expo che ha gestito il back office”.

L’edizione 2026 della Mostra-mercato del giocattolo vintage, oltre ai tantissimi oggetti ludici e da collezione, ha offerto ai visitatori anche un’area tematica dedicata a Ghostbusters, con veicoli e attrezzature a cura di Ghostbuster ad Piasëinsa con la presenza dell’ artista Vanissa Capitini con i suoi diorami e la replica dell’auto di RoboCop, una mostra a tema mattoncini con l’associazione Mattoncini del Ducato, il modellismo con Die-Cast Italia scala 1:8, e una zona dedicata ai celebri influencer di Mammamelocompri.

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