All’Arena Daturi l’abbraccio di Piacenza a Radio Sound, cinquant’anni a fianco della città tra intrattenimento e informazione – FOTO

Quando le ultime note hanno attraversato l’Arena Daturi di Piacenza, domenica 30 agosto, il Radio Sound Party 2026 ha chiuso il suo lungo abbraccio alla città. E lo ha fatto nel modo più coerente con lo spirito che ha accompagnato l’intero weekend: mettendo insieme musica, giovani, famiglie, sport, volontariato e territorio.

La giornata conclusiva della manifestazione organizzata per celebrare i 50 anni di Radio Sound è stata molto più di un ultimo appuntamento in calendario. È diventata quasi la sintesi di un percorso lungo mezzo secolo, capace di parlare a pubblici differenti e di unire sotto lo stesso cielo il ricordo di ciò che è stato e l’entusiasmo per ciò che verrà.

Dopo la notte dedicata agli anni ’90 e 2000 del venerdì e il grande sabato pop culminato con il live di Baby K, la domenica ha cambiato ancora una volta ritmo. E questa volta la festa è cominciata fin dal mattino.

Una domenica che parte dai giovani

Dalle prime ore della giornata, l’Arena Daturi si è trasformata in un grande spazio dedicato allo sport giovanile, con attività motorie, dimostrazioni e occasioni per sperimentare diverse discipline.

Grazie alla collaborazione con l’UST – Ufficio Scolastico Territoriale e al coinvolgimento delle società sportive locali, dalle 9 alle 17 ragazze e ragazzi hanno potuto avvicinarsi a realtà diverse, dal calcio al basket, dal volley alle altre discipline presenti.

Non soltanto sport da guardare, dunque, ma sport da provare, condividere e vivere.

Una scelta che ha dato alla giornata un forte significato educativo e inclusivo, ricordando quanto l’attività sportiva possa essere uno strumento di benessere, ma anche una scuola di relazioni, rispetto, impegno e crescita personale.

E mentre campi e spazi dell’Arena si riempivano di giovani, famiglie e società del territorio, prendeva forma uno dei messaggi più belli dell’intero weekend: festeggiare una storia lunga 50 anni significa anche lasciare spazio a chi quella storia contribuirà a scriverla domani.

Dallo sport alla musica, il palco torna protagonista

Nel pomeriggio il testimone è passato progressivamente alla musica. I conduttori di Radio Sound hanno guidato una vera e propria maratona che ha riportato il palco al centro della festa, dando spazio soprattutto ai nuovi talenti.

A esibirsi sono state Ranya e Martina CRV, reduci dall’esperienza del Junior Eurovision, insieme alla partecipazione straordinaria di Lorenzo Salvetti.

Voci giovani, percorsi appena cominciati e sogni ancora tutti da costruire hanno trovato spazio proprio nella giornata conclusiva del cinquantesimo anniversario. Un incontro tra generazioni che ha assunto un significato particolare per una radio che, in mezzo secolo di storia, ha visto cambiare linguaggi, gusti e modi di ascoltare la musica senza perdere il desiderio di scoprirne di nuova.

Con l’arrivo della sera, l’attenzione si è nuovamente concentrata sul palco. I live di Joe Bless e Jam Caramel hanno accompagnato il pubblico verso gli ultimi appuntamenti, mentre un momento dedicato alla presentazione dello staff di Radio Sound ha dato un volto alle persone che ogni giorno contribuiscono a costruire la voce dell’emittente.

E non è un caso che Angelo Laface, presidente provinciale di Unipli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) abbia voluto omaggiare Radio Sound con una targa che recita: “Con gratitudine per la presenza costante e il prezioso supporto agli eventi delle Pro Loco del nostro territorio. Grazie per aver dato voce alle nostre tradizioni”.

Un ultimo, grande coro per salutare la festa

Per il gran finale, il Radio Sound Party ha scelto ancora una volta la strada dei ricordi e delle canzoni capaci di attraversare le generazioni. Il Tributo a Max Pezzali & 883 ha trasformato l’ultima parte della serata in un grande viaggio nella memoria musicale italiana.

Canzoni entrate nella vita quotidiana di più generazioni hanno fatto da colonna sonora all’ultimo abbraccio dell’Arena Daturi.

A raccogliere le ultime energie della festa sono stati infine The Groovy Guys, con il dj set che ha accompagnato il Radio Sound Party verso i saluti conclusivi.

Quando la festa incontra la comunità

Ma raccontare questi tre giorni soltanto attraverso i concerti significherebbe raccontarne solo una parte.

Uno dei fili che ha attraversato l’intero Radio Sound Party 2026 è stato infatti quello dell’impegno sociale. Per tutte e tre le giornate, il Villaggio del Volontariato, realizzato insieme al CSV – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza, ha portato all’interno della manifestazione associazioni non profit e realtà impegnate quotidianamente sul territorio.

Uno spazio nato per incontrarsi, fare domande, conoscere e soprattutto avvicinare le nuove generazioni alle tante forme attraverso cui è possibile mettersi al servizio della propria comunità.

La presenza di Croce Rossa, ANPAS e Progetto Vita ha permesso inoltre di affrontare temi concreti legati alla salute e alla prevenzione: dall’importanza degli screening alla conoscenza delle tecniche e degli strumenti che possono contribuire a salvare una vita, con particolare attenzione all’utilizzo del defibrillatore in caso di arresto cardiaco.

Così, accanto alle luci del palco e alla leggerezza della festa, ha trovato spazio anche un messaggio diverso ma altrettanto importante: divertirsi e stare insieme può diventare un’occasione per informarsi, diventare più consapevoli e sentirsi parte attiva della propria comunità.

Tre giorni per raccontare cinquant’anni

Alla fine, il senso del Radio Sound Party 2026 è forse racchiuso proprio nella varietà di ciò che è accaduto all’Arena Daturi.

Il venerdì ha riacceso la memoria degli anni ’90 e 2000. Il sabato ha portato sul palco il pop contemporaneo con Baby K. La domenica ha messo al centro sport, nuove generazioni e talenti emergenti, prima di affidare ai grandi successi di Max Pezzali e degli 883 il compito di accompagnare il pubblico verso l’ultimo saluto.

Intorno alla musica, però, c’è stato molto altro: famiglie, bambini, associazioni, società sportive, volontari, giovani artisti e persone che hanno scelto di condividere una parte del proprio weekend all’Arena Daturi.

Ed è forse questo il bilancio più significativo della tre giorni. Per celebrare 50 anni di Radio Sound non si è guardato soltanto indietro. Si è scelto di mettere insieme passato e presente, nostalgia e nuove generazioni, spettacolo e responsabilità sociale, raccontando il legame tra una radio e il territorio nel quale è cresciuta.

Domenica sera le luci dell’Arena Daturi si sono spente e il Radio Sound Party 2026 è arrivato alla fine.

Ma dopo tre giorni trascorsi a festeggiare mezzo secolo di musica e di vita insieme, la sensazione lasciata dall’ultimo brano è stata un’altra: quella dei 50 anni di Radio Sound non è stata una festa per salutare una storia. È stata una festa per ricordare quanta strada è stata fatta e quanta ce n’è ancora da percorrere.

La musica si è fermata. La storia di Radio Sound, invece, continua.