L’addio a monsignor Leonardo Bargazzi, il 27 luglio i funerali presieduti dal Vescovo

la Diocesi di Piacenza – Bobbio comunica che ne pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, è deceduto monsignor Leonardo Bargazzi.



Nato a Vernasca (PC) il 28 novembre 1932, è stato ordinato presbitero il 30 maggio 1956. Lo stesso anno è nominato vicario parrocchiale della parrocchia di Rivergaro (PC) e nel 1958 di Pieve Dugliara (PC). Lo stesso anno assume l’incarico di Direttore spirituale del Seminario Vescovile di Piacenza. Nel 1971 è nominato parroco della parrocchia di San Sepolcro. Dal 1985 al 1992 svolge l’incarico di Responsabile della Commissione ecumenica diocesana. Nel 1993 è nominato Canonico della Cattedrale, nel 1994 Assistente spirituale della Associazione Familiari del Clero e nel 1999 Canonico penitenziere della Cattedrale compito che ha svolto con passione, sapienza e fedeltà per oltre vent’anni. Nel 2022, per motivi di salute, si è ritirato presso l’Istituto Madonna della Bomba a Piacenza.



I funerali, presieduti dal Vescovo Adriano Cevolotto, saranno celebrati lunedì 27 luglio alle 9 nella Cattedrale di Piacenza.

Oggi, sabato 25 luglio, dalle ore 15 alle 18 sarà possibile fare visita al caro don Leonardo nella Cappella dell’Istituto Madonna della Bomba (via Pubblico Passeggio, 52) e domani, domenica 26 luglio, dalle ore 17 nella Cattedrale dove alle 20.30 si terrà una Veglia di preghiera.

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