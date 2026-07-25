A fuoco centinaia di rotoballe, vasto incendio in una cascina a Castel San Giovanni

Vasto incendio nella mattinata di sabato 25 luglio in un’azienda agricola di Castel San Giovanni, al confine con la Lombardia. Le fiamme hanno coinvolto centinaia di rotoballe, per cause ancora in fase di accertamento.
Vista la gravità della situazione sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, supportati da squadre del Comando provinciale di Piacenza e dai pompieri di Broni.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.
Nonostante le dimensioni del rogo, al momento non si registrano feriti né persone intossicate. Restano da quantificare i danni provocati dall’incendio nella cascina.