L’Arte del Dono, incontro il 5 dicembre per celebrare la 37esima Giornata Internazionale del Volontariato. L’appuntamento di lunedì, proposto da CSV Emilia, è in programma alle ore 17.30 presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese, in Piazza della Cittadella, 29 Piacenza.

Interverranno

Cav. Alessandro Malinverni, Direttore del Museo Gazzola di Piacenza

Prof.ssa Barbara Barabaschi, docente di Sociologia economica dell’Università Cattolica Sacro Cuore

Seguirà aperitivo

Per informazioni

CSV Emilia – sede di Piacenza Tel. 0523 306120 segreteria.piacenza@csvemilia.it