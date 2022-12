Volley, Superlega – Vittoria contro Cisterna e qualificazione in Coppa Italia: festa doppia per la Gas Sales Piacenza

Una vittoria netta per Gas Sales Piacenza con Cisterna che oltre ai tre punti in classifica porta anche la certezza alla formazione biancorossa di essere tra le otto protagoniste della Del Monte Coppa Italia SuperLega. Neppure un’ora e mezza di gioco e i biancorossi hanno chiuso la pratica ottenendo la seconda vittoria casalinga in campionato. Una vittoria di fatto mai messa in discussione se non nel terzo parziale quando Cisterna ha giocato alla pari dei padroni di casa e sul finire del parziale era avanti anche di due lunghezze. Aggressiva dalla linea dei nove metri Gas Sales Piacenza ha lavorato bene nella correlazione muro difesa e in attacco i tre giocatori di palla alta sono andati tutti in doppia cifra. Domenica Padova si gioca per trovare la migliore posizione nella griglia della Coppa Italia.

il libero biancorosso Leonardo Scanferla

“Una vittoria importante, il migliore regalo per il mio compleanno adesso dobbiamo solo cercare di vincere a Padova per avere la migliore posizione in griglia della Coppa Italia. Volevano giocare su ottimi livelli tutti i set e contro un Cisterna bravo e rivelazione di questo campionato ci siamo riusciti. Anche nel terzo set quando eravamo sotto di un paio di punti non ci siamo scoraggiati e reagito nel migliore dei modi”.

GAS SALES PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0

(25-22, 25-19, 25-23)

GAS SALES PIACENZA: Romanò 14, Leal 13, Cester 3, Brizard 5, Lucarelli 10, Alonso 9, Scanferla (L), de Weijer, Gironi, Caneschi, Recine. Ne: Basic, Hoffer (L). All. Bernardi.

TOP VOLLEY CISTERNA: Kaliberda 9, Zingel 5, Dirlic 10, Sedlacek 4, Rossi 2, Baranowicz 1, Catania (L), Bayram 5, Gutierrez 2, Mattei 1, Zanni. Ne: Martinez, Staforini (L). All. Soli.

Arbitri: Puecher di Padova, Pozzato di Bolzano.

Note: durata set 27’, 29’ e 32’ per un totale di 88’. MVP: Ricardo Lucarelli. Spettatori 1687 per un incasso di 15.518 euro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 6, muri punto 4, errori in attacco 5, ricezione 45% (26% perfetta), attacco 55%. Top Volley Cisterna: battute sbagliate 12, ace 2, muri punto 5, errori in attacco 7, ricezione 40% (14% perfetta), attacco 46%.