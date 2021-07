L’attaccante Claudio Maffei è un nuovo giocatore del Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Sporting Club Pisa l’attaccante classe 1999 Claudio Maffei.

Nato a Bari, 177 cm di altezza, Christian è stato un vero e proprio gioiello nel settore giovanile proprio del settore giovanile biancorosso della squadra pugliese.

Maffei si è trasferito alla società toscana dalla sua città natale nel dicembre 2018; da lì per lui oltre 50 presenze in Serie C. Nell’ultima stagione ha disputato 25 presenze con la maglia della Pro Sesto, dove si era trasferito a titolo temporaneo, in Serie C Girone A.

Si tratta di un giocatore capace di giocare sia da esterno offensivo che, all’evenienza, da interno di centrocampo, con grande duttilità. Claudio Maffei è a disposizione già da queste ore di Mister Tabbiani e del suo staff per la preparazione atletica in corso.

A lui il benvenuto nella famiglia di U.S. Fiorenzuola 1922!