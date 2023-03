Lavanda a chilometro zero protagonista al Mercato Coperto di Campagna Amica l’1 aprile

La lavanda a chilometro zero torna protagonista al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza con un evento dedicato alle sue formidabili proprietà.

Sabato primo aprile alle 10 si terrà il convegno organizzato dall’azienda agricola Il Melisseo e da Campagna Amica Piacenza.

Tra gli esperti del settore, dopo i saluti introduttivi del produttore Angelo Passeri, ci saranno anche il dottor Giovanni Trevisan e la dottoressa Giuseppina Boveri. Trevisan in particolare parlerà dei molteplici utilizzi della lavanda in erboristeria e di una proposta che spazia da oli essenziali, idrolati, tisane e pomate. “Valido alleato per la pelle – afferma Trevisan – la lavanda ha molteplici proprietà ed è utilissima anche come repellente per gli insetti e per le zecche, grazie alla fragranza che è particolarmente sgradevole ai parassiti. E’ importante conoscerla e valorizzarla attraverso il corretto utilizzo”.

La dottoressa Boveri si soffermerà invece sulla storia della lavanda, con particolare attenzione alle ricerche dedicate agli effetti positivi della lavanda sul sistema nervoso centrale.

E’ gradita la prenotazione, al 338.7341000 oppure al 334.1498109.

GLI ALTRI EVENTI DEL FINESETTIMANA

Oltre all’agrispesa e ai menù contadini, in questo fine settimana il Mercato Coperto di Campagna Amica sarà all’insegna dei corsi di cucina. Si comincia venerdì 31 marzo dalle 18.30 con il corso sui segreti della panificazione e sul lievito madre in collaborazione con Chomp, mentre sabato primo aprile dalle 10 alle 12 Caterina Petrosino e Francesca Vitelleschi terranno il corso per svelare la tecnica di realizzazione dell’anolino piacentino.

Infine, domenica 2 aprile alle 10 salirà in cattedra MasterKids Italia con i laboratori di cucina per bambini.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il 335-5330455.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica è aperto in via Farnesiana, 17 a Piacenza il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.