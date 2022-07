Lavori di riqualificazione dall’11 luglio, modifiche alla circolazione nelle vie Chiapponi e Felice Frasi.

Per consentire l’effettuazione di lavori di riqualificazione dei selciati, dalle ore 7 di lunedì 11 alle ore 24 di sabato 30 luglio e comunque fino al termine dei lavori, in via Chiapponi, nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Duomo e quello con via Sopramuro, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione.

Inoltre, sempre per dare modo di svolgere in sicurezza i lavori di riqualificazione dei selciati e dei marciapiedi, dalle ore 7 di lunedì 25 luglio alle ore 24 di domenica 7 agosto e comunque fino al termine dei lavori, in via Felice Frasi, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sopramuro e quello con via XX Settembre, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione.