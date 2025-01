Lavori in via Benedettine e via Bubba, modifiche alla viabilità

Per consentire la sostituzione di un cavo danneggiato, a cura di E-Distribuzione, il tratto di via Benedettine compreso tra via Abbondanza e via Abbadia sarà inibito al traffico veicolare dalle ore 8 di lunedì 20 gennaio alle 17 di mercoledì 22. Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

Nelle stesse date e orari, sarà vietata la circolazione anche nel tratto di via Abbondanza tra il civico 3 e l’incrocio con via Benedettine, con conseguente divieto di sosta su entrambi i lati.

Dalle ore 8 del 23 gennaio, sino alle 17 di lunedì 27, in quest’ultimo tratto di via Abbondanza sarà istituito un restringimento di carreggiata, con divieto di sosta da entrambi i lati.

Un intervento idraulico a cura di Ireti renderà invece necessaria, da martedì 21 gennaio al 7 febbraio, la chiusura al traffico del tratto di via Bubba all’intersezione con via Beati, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati.