Lavori sul ponte del Po nella bassa piacentina, danno enorme elle imprese in caso di lunga chiusura” – AUDIO

Lavori sul ponte del Po nella bassa piacentina danno enorme elle imprese in caso di lunga chiusura. Lunedì 17 marzo alle ore 20 alla biblioteca comunale di Monticelli è previsto un incontro sul tema. La serata, per fare il punto sull’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della struttura che collega il territorio piacentino con quello cremonese, è moderata dal Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli e dal Vicedirettore Giorgio Bonoli.

Il ponte è vitale – commenta a Radio Sound Bonoli – la chiusura sarebbe un danno enorme. Quello che vogliamo capire riguarda i tempi e il tipo di intervento. Sarà un intervento impattante, quindi ci chiediamo se ci sarà la chiusura del tratto o la viabilità rimarrà aperta?

Quali sono le sensazioni?

Ci siamo confrontati con enti, con tecnici a 360 gradi. Quello che è emerso è che si tratta di lavori sicuramente strutturali, quindi fondamentali. La struttura che riguarda il piacentino è parecchio deteriorata.

Si prevede un lungo cantiere?

E’ questo che vogliamo comprendere, perché se i lavori dovessero avere tempi lunghi, sarebbe devastante. Il ponte è fondamentale per i flussi cremonesi verso Piacenza e viceversa.

I danni economici potrebbero essere molto importanti

Molto importanti, assolutamente sì, addirittura anche drastici.

