Ponte dell’Olio, 16enne aggredito mentre passeggiava. Il Sindaco Chiesa: Solidarietà dell’amministrazione e della comunità alla famiglia

Ponte dell’Olio, 16enne aggredito mentre passeggiava nella serata di sabato 25 luglio. Sul grave fatto è intervenuto anche il Sindaco Alessandro Chiesa.

Secondo quanto denunciato, il giovane sarebbe stato afferrato al collo da uno degli aggressori, mentre un secondo lo avrebbe colpito con un pugno. Nonostante l’aggressione, il 16enne è riuscito a divincolarsi e a raggiungere la propria abitazione, riportando alcune ferite.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri dalla famiglia del ragazzo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

L’intervento del Sindaco Alessandro Chiesa sulla sua pagina Facebook

Nelle scorse ore, come diversi concittadini, ho appreso la notizia dell’aggressione a un giovane pontolliese avvenuta durante la tarda serata di ieri, fortunatamente senza conseguenze fisiche gravi. Ho avuto modo di sentire lui e i famigliari, che mi hanno messo al corrente della dinamica del triste accaduto. A loro va la piena solidarietà dell’amministrazione e della comunità.

Polizia Locale e Carabinieri, subito informati con gli elementi a disposizione (grazie infinite a coloro che hanno fornito anche solo un’informazione in più!) in attesa della denuncia formale, sono già al lavoro per gli accertamenti del caso: si partirà dal verificare i filmati di videosorveglianza ambientale e lettura-targhe nei primi punti utili per poi proseguire eventualmente con altri passaggi investigativi.

Ne approfitto per ringraziare i nostri agenti di Polizia Locale per l’intervento di ieri mattina presso il Fontanazzo, che ho attivato a seguito di una segnalazione ricevuta, finalizzato a identificare e allontanare più soggetti trovati a bivaccare e accampati sul posto probabilmente dal giorno prima, tutti cittadini stranieri e non residenti nel territorio comunale. L’operazione, svolta congiuntamente ai militari del 112 contattati a supporto (altro ringraziamento!), si è conclusa positivamente e senza rilevare danni.

Ponte dell’Olio, nonostante un contesto generale italiano poco roseo e in peggioramento dal punto di vista della sicurezza, si mantiene un paese ancora qualitativo sotto tale aspetto, in cui i suoi abitanti possono vivere con relativa serenità la propria vita sia dentro le mura di casa sia negli spazi pubblici.

Le istituzioni, a partire dal Comune, saranno in prima linea, insieme a ogni cittadino, per difendere questa condizione fondamentale per il futuro di tutti noi: l’ordine pubblico e la pacifica convivenza delle persone sono valori imprescindibili e non negoziabili per la nostra (piccola) società libera.

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