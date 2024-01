Le liriche da camera di Giuseppe Verdi, il 27 gennaio al Ridotto del Teatro Municipale

Per commemorare Giuseppe Verdi nel 123° anniversario della scomparsa, sabato 27 gennaio alle ore 17.30 al Ridotto del Teatro Municipale, è in programma un concerto lirico organizzato da Centro Artistico Musicale San Lorenzo in collaborazione con Fondazione Teatri di Piacenza.

Il concerto, dal titolo “Le liriche da camera di Giuseppe Verdi”, rende omaggio alle composizioni cameristiche del Maestro, ancora oggi poco conosciute. Questo repertorio, nel quale Verdi si cimentò quasi per diletto, nato durante la stesura di opere come Nabucco e Aida, vede l’utilizzo dei medesimi stilemi e tecniche compositive – specialmente per quanto riguarda la vocalità – della più vasta e importante produzione teatrale.

Il programma proposto comprende dunque una selezione tratta dalle due raccolte di Sei Romanze (1838) e da Album di Sei Romanze (1845), Guarda che bianca luna, Notturno a 3 voci accompagnato da flauto obbligato (1839) e altri brani.

Protagonisti del concerto saranno il soprano Rebecca Brusamonti, il tenore Xinrui Liu, il flautista Jacopo Carini, il baritono e voce narrante Simone Tansini, il direttore d’orchestra Gianluca Feccia in veste di pianista e concertatore. Il programma musicale sarà preceduto dalla narrazione di quelle che furono le reazioni della comunità piacentina alla notizia della morte del Maestro, nel 1901.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.