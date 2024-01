Volley – Gas Sales Piacenza: biancorossi impegnati mercoledì a Cisterna per la quinta giornata di ritorno, curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza torna oggi in palestra con una seduta di pesi e tecnica in vista del turno infrasettimanale: mercoledì 24 gennaio (ore 20.30 diretta Radio Sound) affronterà Cisterna Volley nella gara valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega.

Di fatto tra le due squadre, da quando Top Volley Cisterna è diventata Cisterna Volley, c’è un solo precedente, quello giocato all’andata vinto da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per 3-1 (25-13, 27-25, 23-25, 25-20). Ma quella che andrà in scena mercoledì sarà, comunque, per i biancorossi la sfida numero tredici contro la formazione pontina. Sono dodici i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio è a favore di Gas Sales Piacenza che ha vinto otto gare mentre Cisterna se ne è aggiudicata quattro: otto volte le due squadre si sono affrontate in regular season con cinque vittorie per i biancorossi e tre per i pontini, tre volte nei Play Off 5° Posto con altrettante vittorie dei biancorossi ed una volta in Coppa Italia con vittoria di Cisterna.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla terza giornata del girone dei Play Off 5° Posto della stagione 2020-2021 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose in terra pontina per 3-2 (13-25, 25-20, 22-25, 27-25, 9-15) e la partita registrò 206 punti globali. Solo in un’altra occasione la gara tra le due squadre si chiuse al tie break: stagione 2019-2020, tredicesima giornata di andata, vittoria di Cisterna davanti al pubblico amico.

I set più combattuti

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: in Coppa Italia negli ottavi di Finale Girone B il terzo parziale lo vinse Cisterna per 28-26 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2021-2022 nella finale dei Play Off 5° Posto il terzo set si chiude sempre 28-26 per Cisterna ma alla fine la gara la vinse Piacenza. Entrambe le gare si giocarono al PalabancaSport.

Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, terza giornata dei Play Off 5° Posto, a Cisterna i locali si imposero nel primo set per 25-13 ma alla fine si impose Piacenza al tie break. E anche nella gara di andata il primo set al PalabancaSport è stato vinto dai biancorossi per 25-13.