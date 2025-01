Lo Spirit Gospel Choir chiude un magico Natale in Alta Val Tidone

La preghiera Gospel ha concluso nella parrocchia di Caminata le celebrazioni natalizie in Alta Val Tidone, capaci di coinvolgere le principali piazze del comune e l’intera comunità tra spettacolo, gioco, tradizione e tanta voglia di stare insieme.

Un bilancio positivo secondo il sindaco Albertini

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di queste iniziative, le Pro Loco e le associazioni, gli uffici comunali e gli amministratori che si sono impegnati tanto per rendere ancora più magico questo periodo dell’anno – ha commentato il Sindaco Franco Albertini, tracciando un bilancio del calendario degli eventi – “Sono state coinvolte come sempre le scuole e gli insegnanti che ringrazio, rinnovando il legame con le nostre tradizioni a partire da quella dei presepi; abbiamo cercato di offrire momenti di intrattenimento, ma anche di riflessione come nel concerto conclusivo dello Spirit Gospel Choir che ha saputo trasmettere emozioni uniche”.

Il coro nella chiesa di Caminata

La Chiesa di Caminata gremita ha accolto l’esibizione del coro, di circa 40 componenti, egregiamente guidato da Andrea Zermani Anguissola che ha fatto immergere il pubblico in un viaggio spirituale condiviso nella musica. Aperto da Revelations e chiuso da una coinvolgente Total Praise, il concerto ha unito tutti i partecipanti nella preghiera cantata grazie a brani come Amazing Grace di John Newton, accompagnato dal sax dello stesso Zermani, Jesus Promised fino a Oh Holy Night di Mariah Carey. “E’ il miglior augurio ed auspicio per un 2025 di pace e serenità per tutti” ha salutato il pubblico Zermani.

Tradizione rispettata, nel giorno della Befana, anche con i giochi per i bambini nella piazza di Caminata grazie all’animazione di Funtasia e alla premiazione del concorso “Il tuo presepe racconta” promosso dal Comune di Alta Val Tidone: “E’ una tradizione quella della rappresentazione della Natività che ci tiene uniti e a cui non intendiamo rinunciare, ma che vogliamo sempre più valorizzare” ha sottolineato Franco Albertini nel corso della premiazioni che ha visto riconosciuto l’impegno prima di tutto degli alunni delle scuole primarie di Trevozzo e Nibbiano, oltre che di quella dell’infanzia di Nibbiano che con gli insegnanti hanno partecipato alla sezione PresepeScuoleInsieme ricevendo dal Comune anche un contributo di 500 euro per l’acquisto di materiale didattico.

Per il presepe più classico premio, invece, a Francesco Gobbi di Castel San Giovanni, per quello più legato al territorio a Maria Rita Alchieri di Trevozzo e per quello più originale a Camillo Tella di Venezia ai quali viene consegnata una targa. Fuori concorso attestato di merito a Mirella Borgognoni per la dedizione nella realizzazione del presepe più originale sul territorio.