Bilancio del periodo natalizio, Lertora di Confesercenti Piacenza: “Ottimo andamento nella ristorazione e non solo festivi” – AUDIO

Periodo natalizio, Lertora di Confesercenti Piacenza: “Ottimo andamento nella ristorazione e non solo nei giorni di festa”. Sorridono gli esercenti per l’attività svolta durante le feste da poco terminate, sono fioccate le prenotazioni tra pranzi e cenoni.

“Il periodo è andato molto bene – commenta a Radio Sound il Presidente del sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti Cristian Lertora – anche il bel tempo ci ha dato una mano, con giornate quasi primaverili. Sicuramente una situazione che ha aiutato molto le uscite, infatti abbiamo avuto locali pieni non solo per Natale, Santo Stefano o l’ultimo dell’anno, giornate comunque importanti per il mondo della ristorazione”.

Rispetto al passato, c’è voglia di andare al ristorante anche durante i giorni di festa, mentre sono calate le cene aziendali?

Sì, le abitudini cambiano, ma lo fanno di anno in anno, quindi ogni Natale e ogni ultimo dell’anno è diverso da quello prima. Sicuramente le cene aziendali sono diminuite molto, soprattutto perché sono cambiate le modalità di ritrovarsi. In particolare si fanno più aperitivi e in alcuni casi direttamente nelle aziende.

Ricerca personale, c’è ancora questa problematica nel settore?

Esiste un po’ in tutti i settori. Serve da parte nostra, quella degli imprenditori, un po’ più di consapevolezza che il mondo sta cambiando e soprattutto la gente non punta più tanto allo stipendio fine a se stesso ma anche alla qualità di vita. E’ chiaro che la nostra categoria con la qualità di vita non va molto d’accordo, perché si lavora quando gli altri sono in ferie, quindi è una problematica in più rispetto agli altri settori.

Periodo natalizio, Lertora di Confesercenti Piacenza: AUDIO intervista